Burhan Felek’te eğitim arapsaçı
Silivri açıklarında geçen hafta perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hafif hasarlı olduğu belirlenen Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin bir kısmı okulun 172 yıllık tarihi binasına taşındı.
12’nci sınıf öğrencileri de sabahçı olarak yan tarafta bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kaydırıldı. Bu okuldaki öğrenciler ise Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’na gönderildi. İmam hatip lisesi ögrencileri Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim görmek istemeyince dün okullarına döndü. Onlar dönünce, yan okuldan misafir gelen 12’nci sınıf öğrencilerinin öğlenci olması gerekti.
Bu yıl üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler akşam 19.00’da dersten çıkınca kursa gidemeyecekleri için yeni bir formül devreye girdi.
12’nci sınıflar tarihi binaya döndü. Onların yerine 10’uncu sınıflar Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne öğlenci olarak gönderildiler. Karara itiraz eden veliler dün okul önünde imza topladı.
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