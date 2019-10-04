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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Burhan Felek’te eğitim arapsaçı

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Burhan Felek’te eğitim arapsaçı

Silivri açıklarında geçen hafta perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hafif hasarlı olduğu belirlenen Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin bir kısmı okulun 172 yıllık tarihi binasına taşındı.

12’nci sınıf öğrencileri de sabahçı olarak yan tarafta bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kaydırıldı. Bu okuldaki öğrenciler ise Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’na gönderildi. İmam hatip lisesi ögrencileri Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim görmek istemeyince dün okullarına döndü. Onlar dönünce, yan okuldan misafir gelen 12’nci sınıf öğrencilerinin öğlenci olması gerekti.

Bu yıl üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler akşam 19.00’da dersten çıkınca kursa gidemeyecekleri için yeni bir formül devreye girdi.

12’nci sınıflar tarihi binaya döndü. Onların yerine 10’uncu sınıflar Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne öğlenci olarak gönderildiler. Karara itiraz eden veliler dün okul önünde imza topladı. 

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