Burgazada’da ‘çizgiyi aşan masa’ saldırısı
Hürriyet gazetesi yazarı Vedat Milor, pazar gecesi saldırıya uğradı. Burgazada’da yaşayan Milor, gece saat 01.00 sıralarında rıhtımdan evine yürürken, önündeki masalar nedeniyle sahildeki ‘Ada Keyf’ adlı restoranın önünden geçemedi. “Restoranlar, belediyenin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor” diyen Milor, bu konuda uyarıda bulunduğu restoranın çalışanı tarafından denize itildiğini anlattı.
Düşmesine ramak kaldığını söyleyen Milor sosyal medya hesabından duyurduğu olayla ilgili, “Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi” diye yazdı. Vedat Milor’u ilk arayan isimlerden biri Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül oldu. Gül, “Geçmiş olsun dedim. Üzüldüğümü söyledim. O restoranlarla deniz arasında halkın yürüyeceği yer kalsın diye çizdiriyoruz o bölümü. ‘Burayı geçmeyin’ demek istiyoruz esnafa. Fakat ne yazık ki ceza da kesmemize rağmen geçiyorlar. Bir süre sonra yürüyemez oluyor halk. Vedat Milor da buna itiraz etmiş. Orada çalışanlar saçma sapan davranmışlar. Belediye tarafından ceza da uygulandı” dedi.
MİLOR: HAKARET ETMEDİM
Twitter hesabından Adalar Belediyesi ve İBB’yi etiketleyerek saldırıyla ilgili açıklamalarına devam eden Milor, “Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah’tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada” diye yazdı.
Milor’un saldırıya uğradığı işletmenin sahibi CHP Adalar Belediye Meclis üyesi Fatma Bucak, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu, Vedat Milor’dan o sırada restoranda olan oğlunun da kendisinin de defalarca özür dilediğini söyledi. Fatma Bucak çalışanının işine son verdiğini sözlerine ekledi.
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