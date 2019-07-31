Burgazada’da ‘çizgiyi aşan masa’ saldırısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurgazada’da ‘çizgiyi aşan masa’ saldırısı
GeriGündem Burgazada’da ‘çizgiyi aşan masa’ saldırısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Burgazada’da ‘çizgiyi aşan masa’ saldırısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burgazada’da ‘çizgiyi aşan masa’ saldırısı

Hürriyet gazetesi yazarı Vedat Milor, pazar gecesi saldırıya uğradı. Burgazada’da yaşayan Milor, gece saat 01.00 sıralarında rıhtımdan evine yürürken, önündeki masalar nedeniyle sahildeki ‘Ada Keyf’ adlı restoranın önünden geçemedi. “Restoranlar, belediyenin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor” diyen Milor, bu konuda uyarıda bulunduğu restoranın çalışanı tarafından denize itildiğini anlattı.

Düşmesine ramak kaldığını söyleyen Milor sosyal medya hesabından duyurduğu olayla ilgili, “Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi” diye yazdı. Vedat Milor’u ilk arayan isimlerden biri Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül oldu. Gül, “Geçmiş olsun dedim. Üzüldüğümü söyledim. O restoranlarla deniz arasında halkın yürüyeceği yer kalsın diye çizdiriyoruz o bölümü. ‘Burayı geçmeyin’ demek istiyoruz esnafa. Fakat ne yazık ki ceza da kesmemize rağmen geçiyorlar. Bir süre sonra yürüyemez oluyor halk. Vedat Milor da buna itiraz etmiş. Orada çalışanlar saçma sapan davranmışlar. Belediye tarafından ceza da uygulandı” dedi.

MİLOR: HAKARET ETMEDİM

Twitter hesabından Adalar Belediyesi ve İBB’yi etiketleyerek saldırıyla ilgili açıklamalarına devam eden Milor, “Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah’tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada” diye yazdı.

Milor’un saldırıya uğradığı işletmenin sahibi CHP Adalar Belediye Meclis üyesi Fatma Bucak, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu, Vedat Milor’dan o sırada restoranda olan oğlunun da kendisinin de defalarca özür dilediğini söyledi. Fatma Bucak çalışanının işine son verdiğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
6 saatlik kritik toplantıdan sonra flaş mesajlar
Market sapığı yakalandı! AVM'ye tekrar gelince...
'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme!
Feci kazada acı detay ortaya çıktı