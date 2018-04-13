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    Burdurlu şehidin vasiyeti ortaya çıktı

    BURDUR (İHA)
    13.04.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Şehit Er Muhittin Talha Çalışkan'ın "Eğer şehit olursam TSK’dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum" dediği ortaya çıktı.

    Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın el yazısı ile yazdığı vasiyet ortaya çıktı.

    Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’a ait eşyalar Antalya’da yaşayan ailesine teslim edildi. Ailesi şehidin defterinde bulunan kendi el yazısı ile yazılmış vasiyetini buldu. Ölmeden önce defterine vasiyetnamesini yazan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan, şehit olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ödeyeceği para ile yetimhane yapılarak isminin verilmesini, yazdığı yazıları kitap haline getirilerek adının da ‘vasiyetname’ konulmasını isterken son olarak “Vatana bir canım daha olsa onu da veririm” diyor.

    ŞEHİDİN KENDİ EL YAZISI İLE YAZDIĞI VASİYETNAME

    Çalışkan'ın yazdığı vasiyetnamede şu ifadeleri kaydetti:

    "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK’dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza’ya verdiğim yazıların defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin Vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK’nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim"

    Etiketler: burdurlu şehit , burdur , gündem
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