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    Burdur'da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

    Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
    04.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    BURDUR’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, ehliyetsiz sürücü Murat Özcan (19) öldü, Şahin Türkeç (21) yaralandı.

    Kaza, saat 00.30 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Özcan yönetimindeki 15 DC 893 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Murat Özcan ile yanındaki Şahin Türkeç yaralandı. Araçta sıkışan Murat Özcan, ihbar üzerine gelen Burdur Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Murat Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Burdur’da berberlik yapan Murat Özcan’ın ehliyetinin olmadığı belirtildi. Otomobilde boş içki şişeleri ise dikkat çekti.

    Etiketler: BURDUR , Trafik kazası , Murat Özcan , son dakika
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