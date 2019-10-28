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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Burdur'da ‘Christmas’ mesaisi

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Burdur'da ‘Christmas’ mesaisi

Burdur’un Bucak ilçesinde Avrupa’ya ‘Christmas’ için ihraç edilen ‘Noel çelengi’ üretim sezonu başladı. İngiltere, Almanya, Belçika, İspanya gibi ülkelere aralık ayına kadar yaklaşık 650 bin kapı süsü üretilerek ihraç edilecek. Bu yıl ilk kez ABD ve Maldivler’den de talep geldi.

BURDUR’un Bucak ilçesinde yıllar önce bir işadamının başlattığı ‘kapı süsü’ üretimi, bugün yüzbinlerce Euro gelir sağlayan ihracat kapısı oldu. Hıristiyanların 25 Aralık’ta kutladıkları ‘Christmas’ (Hazreti İsa’nın doğum günü) bayramında kapılarına astıkları çelenkler için üretim sezonu başladı. Bucak yöresindeki kadınların istihdamına önemli bir katkı sağlayan ve aralık ayına kadar devam edecek sezonda yaklaşık 650 bin kapı süsü yapılarak soğuk hava zinciri ile Hollanda başta olmak üzere Almanya, İngiltere, İspanya ve Belçika’ya ihraç edilecek.

Burdurda ‘Christmas’ mesaisi

İLK TIR’LAR GİTTİ

Atölye ve ev ortamında yöre halkından her biri günde 25-30 adet çelenk yapabiliyor. 300 civarı köylü kadın bu işte çalışıp günlük 100-150 lira kazanç elde ediyor. Çelenklerde kullanılan çalı, dal ve meyveler orman idaresinin gözetim ve denetiminde ormandan temin ediliyor. Üretilen kapı süslerinin birim fiyatı ortalama 2.5 Euro. Ekim ayı başı itibarıyla da ihracat başladı. Süslemeler özel soğutma sistemli (frigo) konteynerler içinde TIR veya uçakla gönderiliyor.

Burdurda ‘Christmas’ mesaisi

hracatçı işadamlarından Adnan Aksoy talepten memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Şimdiye kadar 50 TIR gönderdik. Her bir TIR’da toplam 9 bin adet ‘Noel çelengi’ var. Sezonda yaklaşık 650 bin çelenk ihracatı gerçekleşiyor. Bu da 1.5 milyon Euro’luk ihracata karşılık geliyor. Yörede yaklaşık 20 yıldır bu iş yapılıyor. Aslında Antalya’da başladı ama şimdi burada yoğunlaştı. Bu süsleri, çelenkleri yapanların tamamı kadın. Eşleri de ormandan malzemeleri topluyorlar. Günde 50-60 tane yapan da var. Orman idaresiyle işbirliği halinde işliyor süreç. Ormana hiçbir zararı yok hatta faydası var. Bu yıl ilk kez ABD’den de talep aldık. Maldivler ve Şeysel adalarına da numunelerimizi gönderdik. Japonya’ya da ilk ihracatı bu yıl gerçekleştirdik.”

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