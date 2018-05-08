Burdur ve Isparta’da ilk sahur saat kaçta? İl il 2018 iftar saatleri!

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Coğrafi konum ve güneşin doğuşu ile batışı hesaplanarak belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre oruç en geç Edirne'de açılacak. Ramazanın ilk günü en erken ise Hakkarililer orucunu açacak. Peki Burdur ve Isparta’da ilk sahur saat kaçta? İşte sahurda tüketilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler ve 2018 imsakiye listesi!
SAHUR'DA DİKKAT EDİLECEKLER
Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.
Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.
Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.
Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.
Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.
Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.
BURDUR 2018 İMSAKİYE
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:04
|05:42
|13:01
|16:50
|20:09
|21:40
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:03
|05:41
|13:01
|16:50
|20:10
|21:41
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:01
|05:40
|13:01
|16:51
|20:11
|21:42
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:00
|05:39
|13:01
|16:51
|20:11
|21:44
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:59
|05:39
|13:01
|16:51
|20:12
|21:45
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:58
|05:38
|13:01
|16:51
|20:13
|21:46
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:57
|05:37
|13:02
|16:51
|20:14
|21:47
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:56
|05:37
|13:02
|16:52
|20:15
|21:48
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:55
|05:36
|13:02
|16:52
|20:15
|21:49
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:54
|05:35
|13:02
|16:52
|20:16
|21:51
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:53
|05:35
|13:02
|16:52
|20:17
|21:52
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:52
|05:34
|13:02
|16:53
|20:18
|21:53
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:51
|05:34
|13:02
|16:53
|20:19
|21:54
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:50
|05:33
|13:02
|16:53
|20:19
|21:55
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:49
|05:33
|13:02
|16:53
|20:20
|21:56
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:48
|05:32
|13:03
|16:53
|20:21
|21:57
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:48
|05:32
|13:03
|16:54
|20:21
|21:58
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:47
|05:32
|13:03
|16:54
|20:22
|21:59
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:46
|05:31
|13:03
|16:54
|20:23
|22:00
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:46
|05:31
|13:03
|16:54
|20:23
|22:01
|5 Haziran 2018 Salı
|03:45
|05:31
|13:03
|16:55
|20:24
|22:02
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:45
|05:30
|13:04
|16:55
|20:25
|22:03
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:44
|05:30
|13:04
|16:55
|20:25
|22:03
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:44
|05:30
|13:04
|16:55
|20:26
|22:04
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:43
|05:30
|13:04
|16:56
|20:26
|22:05
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:43
|05:30
|13:04
|16:56
|20:27
|22:06
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:43
|05:30
|13:04
|16:56
|20:27
|22:06
|12 Haziran 2018 Salı
|03:43
|05:30
|13:05
|16:56
|20:28
|22:07
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:42
|05:30
|13:05
|16:56
|20:28
|22:08
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:42
|05:30
|13:05
|16:57
|20:29
|22:08
ISPARTA 2018 İMSAKİYE
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:03
|05:41
|13:00
|16:49
|20:08
|21:39
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:01
|05:40
|13:00
|16:49
|20:09
|21:40
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:00
|05:39
|13:00
|16:50
|20:10
|21:41
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:59
|05:38
|13:00
|16:50
|20:10
|21:43
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:58
|05:37
|13:00
|16:50
|20:11
|21:44
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:57
|05:37
|13:00
|16:50
|20:12
|21:45
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:56
|05:36
|13:00
|16:50
|20:13
|21:46
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:54
|05:35
|13:01
|16:51
|20:14
|21:47
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:53
|05:35
|13:01
|16:51
|20:15
|21:49
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:52
|05:34
|13:01
|16:51
|20:15
|21:50
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:51
|05:34
|13:01
|16:51
|20:16
|21:51
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:51
|05:33
|13:01
|16:52
|20:17
|21:52
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:50
|05:33
|13:01
|16:52
|20:18
|21:53
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:49
|05:32
|13:01
|16:52
|20:18
|21:54
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:48
|05:32
|13:01
|16:52
|20:19
|21:55
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:47
|05:31
|13:01
|16:52
|20:20
|21:56
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:46
|05:31
|13:02
|16:53
|20:20
|21:57
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:46
|05:30
|13:02
|16:53
|20:21
|21:58
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:45
|05:30
|13:02
|16:53
|20:22
|21:59
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:44
|05:30
|13:02
|16:53
|20:22
|22:00
|5 Haziran 2018 Salı
|03:44
|05:29
|13:02
|16:54
|20:23
|22:01
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:43
|05:29
|13:02
|16:54
|20:24
|22:02
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:43
|05:29
|13:03
|16:54
|20:24
|22:03
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:42
|05:29
|13:03
|16:54
|20:25
|22:03
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:42
|05:29
|13:03
|16:55
|20:25
|22:04
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:42
|05:29
|13:03
|16:55
|20:26
|22:05
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:41
|05:28
|13:03
|16:55
|20:26
|22:06
|12 Haziran 2018 Salı
|03:41
|05:28
|13:04
|16:55
|20:27
|22:06
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:41
|05:28
|13:04
|16:56
|20:27
|22:07
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:41
|05:28
|13:04
|16:56
|20:28
|22:07