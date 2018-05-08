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    Burdur ve Isparta’da ilk sahur saat kaçta? İl il 2018 iftar saatleri!

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

    Burdur ve Isparta’da ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar araştırmalarına günler öncesinden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 takvimiyle Burdur, ve Isparta’nın 30 günlük imsakiye bilgilerini paylaştı. İşte il il iftar ve sahur vakitleri!

    Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Coğrafi konum ve güneşin doğuşu ile batışı hesaplanarak belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre oruç en geç Edirne'de açılacak. Ramazanın ilk günü en erken ise Hakkarililer orucunu açacak. Peki Burdur ve Isparta’da ilk sahur saat kaçta? İşte sahurda tüketilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler ve 2018 imsakiye listesi!

    SAHUR'DA DİKKAT EDİLECEKLER

    Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.

    Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.

    Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.

    Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.

    Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.

    Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

    BURDUR 2018 İMSAKİYE

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba04:0405:4213:0116:5020:0921:40
    17 Mayıs 2018 Perşembe04:0305:4113:0116:5020:1021:41
    18 Mayıs 2018 Cuma04:0105:4013:0116:5120:1121:42
    19 Mayıs 2018 Cumartesi04:0005:3913:0116:5120:1121:44
    20 Mayıs 2018 Pazar03:5905:3913:0116:5120:1221:45
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:5805:3813:0116:5120:1321:46
    22 Mayıs 2018 Salı03:5705:3713:0216:5120:1421:47
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:5605:3713:0216:5220:1521:48
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:5505:3613:0216:5220:1521:49
    25 Mayıs 2018 Cuma03:5405:3513:0216:5220:1621:51
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:5305:3513:0216:5220:1721:52
    27 Mayıs 2018 Pazar03:5205:3413:0216:5320:1821:53
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:5105:3413:0216:5320:1921:54
    29 Mayıs 2018 Salı03:5005:3313:0216:5320:1921:55
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:4905:3313:0216:5320:2021:56
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:4805:3213:0316:5320:2121:57
    1 Haziran 2018 Cuma03:4805:3213:0316:5420:2121:58
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:4705:3213:0316:5420:2221:59
    3 Haziran 2018 Pazar03:4605:3113:0316:5420:2322:00
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:4605:3113:0316:5420:2322:01
    5 Haziran 2018 Salı03:4505:3113:0316:5520:2422:02
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:4505:3013:0416:5520:2522:03
    7 Haziran 2018 Perşembe03:4405:3013:0416:5520:2522:03
    8 Haziran 2018 Cuma03:4405:3013:0416:5520:2622:04
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:4305:3013:0416:5620:2622:05
    10 Haziran 2018 Pazar03:4305:3013:0416:5620:2722:06
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:4305:3013:0416:5620:2722:06
    12 Haziran 2018 Salı03:4305:3013:0516:5620:2822:07
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:4205:3013:0516:5620:2822:08
    14 Haziran 2018 Perşembe03:4205:3013:0516:5720:2922:08

    ISPARTA 2018 İMSAKİYE

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba04:0305:4113:0016:4920:0821:39
    17 Mayıs 2018 Perşembe04:0105:4013:0016:4920:0921:40
    18 Mayıs 2018 Cuma04:0005:3913:0016:5020:1021:41
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:5905:3813:0016:5020:1021:43
    20 Mayıs 2018 Pazar03:5805:3713:0016:5020:1121:44
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:5705:3713:0016:5020:1221:45
    22 Mayıs 2018 Salı03:5605:3613:0016:5020:1321:46
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:5405:3513:0116:5120:1421:47
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:5305:3513:0116:5120:1521:49
    25 Mayıs 2018 Cuma03:5205:3413:0116:5120:1521:50
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:5105:3413:0116:5120:1621:51
    27 Mayıs 2018 Pazar03:5105:3313:0116:5220:1721:52
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:5005:3313:0116:5220:1821:53
    29 Mayıs 2018 Salı03:4905:3213:0116:5220:1821:54
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:4805:3213:0116:5220:1921:55
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:4705:3113:0116:5220:2021:56
    1 Haziran 2018 Cuma03:4605:3113:0216:5320:2021:57
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:4605:3013:0216:5320:2121:58
    3 Haziran 2018 Pazar03:4505:3013:0216:5320:2221:59
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:4405:3013:0216:5320:2222:00
    5 Haziran 2018 Salı03:4405:2913:0216:5420:2322:01
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:4305:2913:0216:5420:2422:02
    7 Haziran 2018 Perşembe03:4305:2913:0316:5420:2422:03
    8 Haziran 2018 Cuma03:4205:2913:0316:5420:2522:03
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:4205:2913:0316:5520:2522:04
    10 Haziran 2018 Pazar03:4205:2913:0316:5520:2622:05
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:4105:2813:0316:5520:2622:06
    12 Haziran 2018 Salı03:4105:2813:0416:5520:2722:06
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:4105:2813:0416:5620:2722:07
    14 Haziran 2018 Perşembe03:4105:2813:0416:5620:2822:07
    Etiketler: iftar saat kaçta , SeoHaber , NoMobil , Burdur ve Isparta sahur , gündem
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