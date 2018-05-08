Burdur ve Isparta’da ilk sahur saat kaçta? İl il 2018 iftar saatleri!

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Coğrafi konum ve güneşin doğuşu ile batışı hesaplanarak belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre oruç en geç Edirne'de açılacak. Ramazanın ilk günü en erken ise Hakkarililer orucunu açacak. Peki Burdur ve Isparta’da ilk sahur saat kaçta? İşte sahurda tüketilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler ve 2018 imsakiye listesi!

SAHUR'DA DİKKAT EDİLECEKLER



Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.



Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.



Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.



Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.



Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.



Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

BURDUR 2018 İMSAKİYE

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:04 05:42 13:01 16:50 20:09 21:40 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:03 05:41 13:01 16:50 20:10 21:41 18 Mayıs 2018 Cuma 04:01 05:40 13:01 16:51 20:11 21:42 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:00 05:39 13:01 16:51 20:11 21:44 20 Mayıs 2018 Pazar 03:59 05:39 13:01 16:51 20:12 21:45 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:58 05:38 13:01 16:51 20:13 21:46 22 Mayıs 2018 Salı 03:57 05:37 13:02 16:51 20:14 21:47 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:56 05:37 13:02 16:52 20:15 21:48 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:55 05:36 13:02 16:52 20:15 21:49 25 Mayıs 2018 Cuma 03:54 05:35 13:02 16:52 20:16 21:51 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:53 05:35 13:02 16:52 20:17 21:52 27 Mayıs 2018 Pazar 03:52 05:34 13:02 16:53 20:18 21:53 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:51 05:34 13:02 16:53 20:19 21:54 29 Mayıs 2018 Salı 03:50 05:33 13:02 16:53 20:19 21:55 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:49 05:33 13:02 16:53 20:20 21:56 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:48 05:32 13:03 16:53 20:21 21:57 1 Haziran 2018 Cuma 03:48 05:32 13:03 16:54 20:21 21:58 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:47 05:32 13:03 16:54 20:22 21:59 3 Haziran 2018 Pazar 03:46 05:31 13:03 16:54 20:23 22:00 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:46 05:31 13:03 16:54 20:23 22:01 5 Haziran 2018 Salı 03:45 05:31 13:03 16:55 20:24 22:02 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:45 05:30 13:04 16:55 20:25 22:03 7 Haziran 2018 Perşembe 03:44 05:30 13:04 16:55 20:25 22:03 8 Haziran 2018 Cuma 03:44 05:30 13:04 16:55 20:26 22:04 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:43 05:30 13:04 16:56 20:26 22:05 10 Haziran 2018 Pazar 03:43 05:30 13:04 16:56 20:27 22:06 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:43 05:30 13:04 16:56 20:27 22:06 12 Haziran 2018 Salı 03:43 05:30 13:05 16:56 20:28 22:07 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:42 05:30 13:05 16:56 20:28 22:08 14 Haziran 2018 Perşembe 03:42 05:30 13:05 16:57 20:29 22:08

ISPARTA 2018 İMSAKİYE



