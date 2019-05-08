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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Burdur için iftar vakti saat kaçta? Burdur iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri

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Burdur için iftar vakti saat kaçta? Burdur iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri

Burdur iftar saatleri, merkezde ve çevre ilçelerde yaşayan binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Burdur’da iftarın saat kaçta açılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İşte, 2019 yılına ait imsakiye bilgileri ile birlikte Burdur iftar saatleri bilgisi

Burdur’da iftara ne kadar kaldı sorusu, oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen on binlerce kent sakininin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bugün iftar sofrasına saat kaçta oturacaklarını merak eden binlerde kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsakiyelerini araştırmaya başladı. İşte, Burdur iftar saatleri bilgisi

Burdur'da iftar, bugün saat 20.02'de açılacak. Aşağıdaki tablo üzerinden önümüzdeki güne ait iftar saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz.

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:1820:0021:27*
207.05.201904:1720:0121:28
308.05.201904:1520:0221:29
409.05.201904:1420:0221:31
510.05.201904:1220:0321:32
611.05.201904:1120:0421:33
712.05.201904:0920:0521:34
813.05.201904:0820:0621:36
914.05.201904:0720:0721:37
1015.05.201904:0520:0821:38

Burdur için iftar vakti saat kaçta Burdur iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri

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