Burdur için iftar vakti saat kaçta? Burdur iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri
Burdur iftar saatleri, merkezde ve çevre ilçelerde yaşayan binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Burdur’da iftarın saat kaçta açılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İşte, 2019 yılına ait imsakiye bilgileri ile birlikte Burdur iftar saatleri bilgisi
Burdur’da iftara ne kadar kaldı sorusu, oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen on binlerce kent sakininin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bugün iftar sofrasına saat kaçta oturacaklarını merak eden binlerde kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsakiyelerini araştırmaya başladı. İşte, Burdur iftar saatleri bilgisi
Burdur'da iftar, bugün saat 20.02'de açılacak. Aşağıdaki tablo üzerinden önümüzdeki güne ait iftar saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:18
|20:00
|21:27*
|2
|07.05.2019
|04:17
|20:01
|21:28
|3
|08.05.2019
|04:15
|20:02
|21:29
|4
|09.05.2019
|04:14
|20:02
|21:31
|5
|10.05.2019
|04:12
|20:03
|21:32
|6
|11.05.2019
|04:11
|20:04
|21:33
|7
|12.05.2019
|04:09
|20:05
|21:34
|8
|13.05.2019
|04:08
|20:06
|21:36
|9
|14.05.2019
|04:07
|20:07
|21:37
|10
|15.05.2019
|04:05
|20:08
|21:38
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