Burcu'nun sır ölümü! Evin salonunda bulundu…
Bir süre önce eşinden ayrılan ve maddi sıkıntıları yüzünden bir arkadaşının yanında kalan 30 yaşındaki genç kadın, evin salonunda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan talihsiz kadının kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 30 yaşındaki Burcu Saraçoğlu, bir süredir yanında kaldığı yakın arkadaşının evinde ölü bulundu. İki yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen genç kadının vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, ölümü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.
BİRLİKTE KAHVALTI YAPTILAR
Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre; akılalmaz ölüm olayı, önceki gün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7562 Sokak 18 numarada yaşandı. İki yıl önce eşinden boşanan ve alkol problemi olduğu öğrenilen Burcu Saraçoğlu, iddialara göre maddi problemleri yüzünden bir arkadaşının evinde kalıyordu. Arkadaşı, sabah saatlerinde evde kahvaltı yaptıktan sonra evde bıraktığı Burcu Saraçoğlu'nu salonda yerde yatarken buldu.
KAÇAK ALKOL ŞÜPHESİ
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Burcu Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede genç kadının vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Cinayet veya intihar olasılığının yanı sıra Burcu Saraçoğlu'nun kaçak alkolden zehirlenmiş olma ihtimali de değerlendiriliyor.
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