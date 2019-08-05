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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Burçların tarihi değişti mi? NASA’ya göre burçların yeni sıralaması

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Burçların tarihi değişti mi? NASA’ya göre burçların yeni sıralaması

Zaman zaman tartışılan ‘burçların tarihi değişti’ iddiası bir kez daha gündeme geldi. NASA'nın, burçların tarihlerinin değiştiği yönündeki açıklaması ve yeni burç sıralaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Peki, burçların tarihi neden değişti, yeni burç sıralaması nasıl oldu?

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Dünya'nın yörüngesinin değiştiği, 12 burcun tarihlerinin güncellendiği tartışması yeniden alevlendi. NASA’nın açıklaması ardından burçların yeni tarihleri ortaya çıktı, yeni tarihler doğrultusunda burçlarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor.

BURÇLARIN TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Dünya'nın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların Dünya'ya göre olan pozisyonunun değiştiği belirtilmişti. NASA, antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiğini ifade etmişti.

BURÇLARIN YENİ TARİH SIRALAMASI 

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

 

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