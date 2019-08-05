Burçların tarihi değişti mi? NASA’ya göre burçların yeni sıralaması
Zaman zaman tartışılan ‘burçların tarihi değişti’ iddiası bir kez daha gündeme geldi. NASA'nın, burçların tarihlerinin değiştiği yönündeki açıklaması ve yeni burç sıralaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Peki, burçların tarihi neden değişti, yeni burç sıralaması nasıl oldu?
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Dünya'nın yörüngesinin değiştiği, 12 burcun tarihlerinin güncellendiği tartışması yeniden alevlendi. NASA’nın açıklaması ardından burçların yeni tarihleri ortaya çıktı, yeni tarihler doğrultusunda burçlarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor.
BURÇLARIN TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?
Dünya'nın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların Dünya'ya göre olan pozisyonunun değiştiği belirtilmişti. NASA, antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiğini ifade etmişti.
BURÇLARIN YENİ TARİH SIRALAMASI
KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım
AKREP : 23 Kasım-29 Kasım
YAY : 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat
KOVA : 16 Şubat-11 Mart
BALIK : 11 Mart-18 Nisan
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