"Burayı vurun, gerekirse şehit olalım" demişti... O şehidin kim olduğu ortaya çıktı!



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, silah arkadaşlarıyla yeniden mücadele vermek için sabırsızlanıyor.

Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik harekat sırasında 8 askerin şehit edildiği Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada yaralanan Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki baba ocağına geldi.

Afrin gazisini, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çok sayıda kişinin kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu ifade etti.

Çatışmada şehit düşen Abdullah Taha Koç'un duygu yüklü telsiz konuşmalarını anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, telsizden bilgi veriyordu. Telsiz de bendeydi, her şeyi duydum. 'Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin.' dedi. Böyle deyince yani çok duygulandık ve daha da çok hırs geldi. Tank, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu."