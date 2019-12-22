Burası İtalya değil Silivri

Bina sahipleriyle yapılan istişareler sonucu dere çevresinde de yeşillendirme yapılması planlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise şunları söyledi: “Bu kanalın etrafının cazibe merkezi olmasından hareketle bu binaları rengârenk boyadık. Amacımız, burada gökkuşağı gibi rengârenk, insanın içinin açıldığı, sabah kalktığında veya burada yürüdüğünde içine enerji dolan atmosfer yaratmak. Bu projenin devamı da olacak. Tabelaları kaldırıp, minimal düzeyde tek tip tente koyacağız. Tenteleri de yaptıktan sonra Boğluca Deresi’nin etrafı cazibe merkezi olacak.”