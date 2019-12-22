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22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Burası İtalya değil Silivri

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Burası İtalya değil Silivri

İstanbul’daki Silivri Belediyesi’nin Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Boğluca Deresi çevresinde sokak ve caddelerdeki binalar rengârenk boyandı.

Bina sahipleriyle yapılan istişareler sonucu dere çevresinde de yeşillendirme yapılması planlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise şunları söyledi: “Bu kanalın etrafının cazibe merkezi olmasından hareketle bu binaları rengârenk boyadık. Amacımız, burada gökkuşağı gibi rengârenk, insanın içinin açıldığı, sabah kalktığında veya burada yürüdüğünde içine enerji dolan atmosfer yaratmak. Bu projenin devamı da olacak. Tabelaları kaldırıp, minimal düzeyde tek tip tente koyacağız. Tenteleri de yaptıktan sonra Boğluca Deresi’nin etrafı cazibe merkezi olacak.” 

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