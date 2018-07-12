Burası Ege ya da Akdeniz değil Van Gölü...

Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'te, serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü'nün Tatvan sahillerine akın ediyor. Özellikle hafta sonlarında Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşı misafir ediyor.

Serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakan vatandaşlar, uzun süre gölün mavi sularında hem serinlemenin hem de yüzmenin tadını çıkarıyor. Hal böyle olunca da Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü sahilleri sadece ilçe halkını değil; Muş, Ağrı, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalan vatandaşları da misafir ediyor. Van Gölü sahillerindeki yoğunluk ise adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Havaların iyice bunaltmaya başladığını ve bu yüzden serinlemek için kardeşiyle birlikte Van Gölü'ne yüzmeye geldiğini belirten Fatih Irmak, akşama kadar gölde serinlediğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde hem Van Gölü'nde serinlediklerini hem de eğlendiklerini dile getiren Irmak, "Van Gölü'nde yüzmek çok eğlenceli. Her gün serinlemek için buraya geliyoruz. Yaz boyunca da her gün serinlemek için Van Gölü'ne geliyoruz. Herkese de serinlemek için Van Gölü'ne gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Van Gölü sahillerinin Ege ve Akdeniz sahillerinden farksız olduğunu kaydeden Eren Akay ise Van Gölü'nün hem suyu hem de manzarasıyla büyülediğini belirtti. Serinlemek için Van Gölü'nün en ideal mekan olduğunu vurgulayan Akay, “Van Gölü’nde yüzmek çok eğlenceli. Her gün serinlemek için buraya geliyoruz. Yaz boyunca da her gün serinlemek için yine Van Gölü’ne geleceğiz” dedi.



Göl suyunun kirli olmasından şikayetçi olan Celal Yeşilova da, “Sıcaklardan korunmak için Van Gölü’ne geldik. Gayet güzel bir manzarada göle girip serinliyoruz. Gayet güzel bir ortam var, biraz daha düzenlenebilinirse daha güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Doğası, havası, suyu ve manzarasıyla kendine hayran bırakan ve büyüleyen Van Gölü sahilleri, yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğruyor.