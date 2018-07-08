Burası Bartın... 4. gün de sonuç çıkmadı

Alınan bilgiye göre, limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen ve Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinden ayrılmayan yunusun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin, yaklaşık 3 metre boyundaki yunusu denize ulaştırmak için, ırmak üzerinde ses çıkartarak yunusu denize ulaştırma çalışması yaptı.

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden görevlendirilen uzman veteriner hekim Erdem Danyer nezaretinde 2 botla yunusa yön vermeye çalışıldı.

4 GÜNDÜR ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İl AFAD Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin, ırmak üzerinde botlarla suya soktukları demirlere vurarak balığa yön vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yunusun kurtarılması için 4 gündür çalışma yürüttüklerini anlatan Doğruöz, "Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir uzman talep ettik. Bu akşam da uzman veteriner hekimin kontrolünde çalışma yürütüyoruz." dedi.

Veteriner hekim Erdem Danyer de alternatif kurtarma yöntemlerine ilişkin durum değerlendirmesi yaparak, çalışmaya yarın da devam edeceklerini aktardı.



Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya, yunusun yaklaşık 50 metrelik bir mesafe içerisinde gezmesi ve ilerlememesi üzerine ara verildi.

AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz'da ırmağa giren yunusu küreklerle ses çıkararak ve ırmak üzerinde bot yardımıyla dalga oluşturarak yönlendirmeye çalışmış ancak başarılı olunamamıştı.