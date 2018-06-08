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    Burası Bağdat Caddesi... Maganda terörü

    İHA
    08.06.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Bağdat Caddesi'nde bir trafik magandası terör estirdi. Caddede yanlayarak giden ve aracının hakimiyetini güçlükle sağlayan trafik magandası ise başka bir araçtaki şahıslar tarafından görüntülendi.

    Yapılan tüm uyarılar ve polisin uygulamalarına rağmen trafik magandaları terör estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir maganda Bağdat Caddesi üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği alt üst etti. Yanlama diye tabir edilen hareketle caddede ilerleyen sürücü bir ara aracının hakimiyetini de güçlükle sağladı. Kaza da atlatan şahıs daha sonra gözlerden kaybolurken,o anlar başka bir araçta bulunan şahıslar tarafından kaydedildi. Görüntülerde maganda trafikte drift yapıyor. Bir ara şahıs aracın hakimiyetin kaybediyor. Bu sırada kaza da atlatırken, şahsı görüntüleyenler kahkahalarla gülüyor. Sosyal medyada da yayınlanan görüntü büyük tepki çekti.

    Etiketler: son dakika , haberler
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