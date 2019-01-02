Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…
GeriGündem Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
02.01.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…

Antalya’nın Kaş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele çalışması yapılıyor. 15 mahallede 2 greyder, 3 kepçe ve 1 tuzlama aracı ile yol açma çalışmaları yapılıyor.

7
  • Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…
  • Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…
  • Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…
  • Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Turizmin merkezi Kaş’ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özelikle Gömbe ve Sütleğen mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede ekipler 2 greyder, 3 kepçe ve 1 tuzlama aracı ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Bugünlerde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda bekliyor. Dün gece saatlerinden itibaren ilçemizin yayla mahallelerinden gelen ihbar üzerine mahalle, sokak ve anayollarda kar temizliğine başlandı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sorun yaşamaması için hep sahada olacağız" dedi.

Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kar yağışının aralıksız sürdüğü bölgede, ilçe merkezi ile mahalleler arasında ulaşım yoğun kar yağışı dolayısıyla sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan yollarda ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş’ta bu sabah başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının özellikle Gömbe’de yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.

ANTALYA - KONYA YOLU KAR NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya-Konya karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken Antalya'dan Konya'ya ulaşımı sağlayan karayolu kapandı. Karayolu ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor. Polis, araçların geçişine izin vermezken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği öğrenildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hainlerin yalanı ortaya çıktı! Sadece izlemişler...

İki yıl boyunca tehditle istismar etti! Toplam 100 yıl....

Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubaya mahkemeden iyi haber

Otel sahibinden organizatöre... Cinayetin ortakları!