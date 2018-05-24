Burası Ankara... 'Gördüğümde oturup ağladım'

Dünya’da sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan ünlü sevgi çiçeği dolu kurbanı oldu. Gölbaşı Belediyesi, Eymir Mahallesi’nde geçen yıl özel olarak oluşturduğu sevgi çiçeği yetiştirme ve sergi alanına, binlerce 'sevgi çiçeği' dikerek bunları koruma altına almıştı. 15 gün önce bu alanda açan Sevgi Çiçekleri, pazar günü etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilk senesinde büyük zarar gördü. Gölbaşı’ndaki özel koruma alanında açan, endemik sevgi çiçeklerini akademisyenler ve öğrenciler ziyaret ediyordu.

BU AY ÇİÇEK AÇMIŞTI

2 binden fazla kökün dolu nedeniyle zarar gördüğünü belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay şunları söyledi:

“Hacılar Mahallesi’nde yetişebilen 'sevgi çiçeği' için geçen sene ekim ayında kendi alanının dışında Eymir Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik sevgi çiçeği yetiştirme ve sergi alanı kurduk ve burada tohum ekimi yaptık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonuç verdi ve 'sevgi çiçeği yoğun şekilde bu ay açtı.

TEKRAR DİKECEĞİZ

Ancak pazar günü yaşanan afet sonrası çiçekler zarar gördü. Sevgi çiçeği 20 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde açıyor, bu dönemi ‘sevgi ayı’ olarak anıyoruz. Hemen sonrasında yaşanması üzücü oldu. 2 binden fazla kök zarar gördü. Kalanlardan tohum alıp tekrar dikeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçemizde özel bir alanı var oradan da tohum alacağız.”

GÖRDÜĞÜMDE OTURUP AĞLADIM

Gölbaşı’nda kendi evinin bahçesinde sevgi çiçeği yetiştiren Hulusi Gürpınar da, “Dolu yağışı, Nuh tufanı gibiydi. Evimin karşısında belediyenin yerini ve burayı gördüm, oturup ağladım. Seneye yeniden bitecek ama çiçekler tam tohuma geçmişlerdi. Kalan da var. Direnmeye devam ediyorlar. Sevgi çiçeği, sevildiğini bildiği yerde ne olursa olsun açmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi de inanılmaz emek verdi. İlgi ve sevgi var. Seneye inşallah kıpkırmızı olup bu seneyi unutturacaklar” dedi.

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