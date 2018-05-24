Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Burası Ankara... 'Gördüğümde oturup ağladım'

    Burası Ankara... 'Gördüğümde oturup ağladım'

    Murat YILMAZ/ANKARA
    24.05.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Dünya’da sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve nesli tehlike altında olan ünlü sevgi çiçeğini dolu vurdu. Pazar günü etkili olan dolu yağışı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi’nin sevgi çiçeği yetiştirme ve sergi alanındaki 2 binden fazla çiçek zarar gördü. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Kalanlardan tohum alıp tekrar dikeceğiz” dedi. Gölbaşı’nda sevgi çiçeği yetiştiren Hulusi Gürpınar da, “Dolu yağışı, Nuh tufanı gibiydi. Evimin karşısında belediyenin yerini ve burayı gördüm, oturup ağladım" diye konuştu.

    Burası Ankara... Gördüğümde oturup ağladımDünya’da sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan ünlü sevgi çiçeği dolu kurbanı oldu. Gölbaşı Belediyesi, Eymir Mahallesi’nde geçen yıl özel olarak oluşturduğu sevgi çiçeği yetiştirme ve sergi alanına, binlerce 'sevgi çiçeği' dikerek bunları koruma altına almıştı. 15 gün önce bu alanda açan Sevgi Çiçekleri, pazar günü etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilk senesinde büyük zarar gördü. Gölbaşı’ndaki özel koruma alanında açan, endemik sevgi çiçeklerini akademisyenler ve öğrenciler ziyaret ediyordu.

    BU AY ÇİÇEK AÇMIŞTI

    2 binden fazla kökün dolu nedeniyle zarar gördüğünü belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay şunları söyledi: 
    “Hacılar Mahallesi’nde yetişebilen 'sevgi çiçeği' için geçen sene ekim ayında kendi alanının dışında Eymir Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik sevgi çiçeği yetiştirme ve sergi alanı kurduk ve burada tohum ekimi yaptık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonuç verdi ve 'sevgi çiçeği yoğun şekilde bu ay açtı. 

    Burası Ankara... Gördüğümde oturup ağladım

    TEKRAR DİKECEĞİZ

    Ancak pazar günü yaşanan afet sonrası çiçekler zarar gördü. Sevgi çiçeği 20 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde açıyor, bu dönemi ‘sevgi ayı’ olarak anıyoruz. Hemen sonrasında yaşanması üzücü oldu. 2 binden fazla kök zarar gördü. Kalanlardan tohum alıp tekrar dikeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçemizde özel bir alanı var oradan da tohum alacağız.”

    GÖRDÜĞÜMDE OTURUP AĞLADIM

    Gölbaşı’nda kendi evinin bahçesinde sevgi çiçeği yetiştiren Hulusi Gürpınar da, “Dolu yağışı, Nuh tufanı gibiydi. Evimin karşısında belediyenin yerini ve burayı gördüm, oturup ağladım. Seneye yeniden bitecek ama çiçekler tam tohuma geçmişlerdi. Kalan da var. Direnmeye devam ediyorlar. Sevgi çiçeği, sevildiğini bildiği yerde ne olursa olsun açmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi de inanılmaz emek verdi. İlgi ve sevgi var. Seneye inşallah kıpkırmızı olup bu seneyi unutturacaklar” dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (24.05.2018) İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri