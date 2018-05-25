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    Burası Ankara... Bankaya kızdı ATM'yi yaktı

    AA
    25.05.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Başkentte, 50 bin liralık kredi borcunun ödenmesinde yardımcı olunmadığını iddia eden bir kişi, bankanın ATM'sini benzin dökerek ateşe verdi. Zanlının yanma tehlikesi geçirdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde bir banka şubesinin ATM'sinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ATM'nin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti. Çevrede çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan kısa süre sonra zanlı M.Ü'yü yakaladı.

    Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde banka şubesinden çektiği 50 bin liralık krediyi ödemekte zorlandığını, banka yetkilileri kendisine yardımcı olmadığı için sinirlendiğini, bu yüzden ATM'yi ateşe verdiğini belirtti.

    Şüphelinin ATM'yi benzin dökerek ateşe verdiği ve bu sırada yanma tehlikesi geçirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

    Etiketler: kredi , kredi borcu , yaktı , gündem
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