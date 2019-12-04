Burak Yılmaz’ın da ‘çakar’ı yanıyor
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ kullanımının kapsamını daraltan yeni kurallar 1 Kasım’da yürürlüğe girdi ancak çok sayıda kişi yeni düzenlemeye uymadı. Aralarında işadamı, sanatçı ve futbolcuların da bulunduğu çok sayıda ünlü, ‘çakarlı’ araç kullanmayı sürdürüyor.
Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da bunlardan biri. Burak, sahibi olduğu Range Rover marka jipteki çakar lambayı, yasak olmasına rağmen söktürmedi. Araç kullanmayı sevmeyen Burak Yılmaz’ın jipini genellikle şoförü kullanıyor.
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş kariyerinden kesitler izliyoruz...
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