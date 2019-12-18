MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurak isminin anlamı nedir? Burak ne demek
GeriGündem Burak isminin anlamı nedir? Burak ne demek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.12.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Burak isminin anlamı nedir? Burak ne demek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak isminin anlamı nedir? Burak ne demek

Burak isminin anlamı ve ismin barındırdığı özellikler merak ediliyor. Özellikle anne baba adaylarının çocuklarına isim koyma arefesinde internette isim araştırması yaparken bir çok ismin anlamına bakılıyor. Peki Burak isminin anlamı nedir?

Türkiye'de yaygın olarak bulunan Burak ismi, manasını ve beraberinde Burak ne demek sorusunu da gündeme getirebilmektedir.

Burak isminin anlamı, temiz ve berrak olan demektir. Ayrıca dürüstlük anlamı da taşıdığı bazı kaynaklarda söylenmiştir.

Burak ismi Arapça kökenlidir. TDK'da ''Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.'' sözlük anlamı yer almaktadır.

Burak İsminin Özellikleri

Güçlü sezgilere sahiptir. Duygusallığı ön planda tutar, mantığı daha sonra düşünür. Hayatında sevgiyi eksik etmeyendir. Nefreti hayatından söküp atmış kimsedir. Öfkesini kontrol edebilen kişiliğe sahiptir.

Burak ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Ancak bu durum ismin caiz olmadığını göstermez.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle