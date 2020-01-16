Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019’da, savunması alınamadığı için Burak Akbay’ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Burak Akbay’ın avukatları 13 Ocak’ta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yakalama kararının kaldırılması için dilekçe verdi. Talebi değerlendiren mahkeme, Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkemenin kararın kaldırılmasına ilişkin gerekçesinde, gazetenin genel yayın yönetmeni ve yazarlarının bulunduğu sanıklar hakkında 27 Aralık 2019 tarihinde ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda karar verildiği belirtildi. Mahkeme, gazetenin sahibi Burak Akbay’ın dosyasının da 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren yakalamalı olarak arandığını ifade etti. Sanık Burak Akbay’ın daha önceden mahkemeye kendi el yazısıyla dilekçe gönderdiğinin belirtildiği kararda, Akbay’ın samimi olarak Türkiye’ye dönerek savunma yapmak istediği, tüm delillerin toplandığı ve sadece savunmasının beklendiği anlatıldı.