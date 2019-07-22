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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Buradan sağ çıkmışlardı... Anne ve oğlunu kaza yine yakaladı

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Buradan sağ çıkmışlardı... Anne ve oğlunu kaza yine yakaladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 44 yaşındaki anne ve oğlunun 5 ay önce de yine kazada yaralandıkları ve uzun süre tedavi gördükleri ortaya çıktı.

İslahiye ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Kadriye K. ile oğlu İsmail K., 5 ay içinde meydana gelen iki kazadan da yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, İslahiye Çevre Yolu hastane kavşağında 2 Şubat'ta meydana gelen ilk kazada İbrahim K. idaresindeki 27 AAC 076 plakalı araç ile Hatay istikametine gitmekte olan 31 NES 61 plakalı araç çarpıştı.

İKİNCİ KAZA

Kazada ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü İbrahim K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan annesi Kadriye K. ile kardeşi Murat K. ağır yaralandı. Aylar süren tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Kadriye K. ile oğlu Murat K., 5 ay sonra İncegedik Mahallesi'nde meydana gelen kazayı da yaralı olarak atlattı.

ANNE VE KIZI AĞIR YARALI

Bugün İncegedik Mahallesi'nden İslahiye ilçe merkezine seyir halinde bulunan İsmail K. (52) idaresindeki 27 V 3924 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü İsmail K., eşi Kadriye (44), annesi Moganaz (73), çocukları Murat (19), İsmail (12), Kübra, Sudenaz K. ve ismi öğrenilemeyen torunu, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 ay önceki kazada oğlu Murat ile birlikte ağır yaralanan Kadriye K, son kazada ise kızı Sudenaz ile birlikte ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı olan anne, Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kadriye K. ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Murat K. ve diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Feci kaza...
Feci kaza...
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