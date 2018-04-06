Buradan çıkardılar

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olay yerine gelerek köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.



Saat 20.30'da iş makineleriyle sondajın yanında ikinci kuyuyu kazmaya başlayan ekipler, yaklaşık 9 metre derinlikteki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Ekipler, açtıkları kuyudan köpek yakalama aparatını, AFAD'ın termal kamerası yardımıyla kuyuya salıp, köpeği almaya çalıştı. Gece ara verilen çalışmalara, dün saat 09.00'da yeniden başlandı.



Kurtarma ekipleri, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna kafa üstü düşen ve sadece arka ayakları ile kuyruğu görülen yavru köpeği çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Köpek, saat 14.00 sıralarında yakalanarak, yukarı çekildi.







'Çukur' adı verilen köpek, çalışmalar boyunca kuyunun yanından ayrılmayan anne köpeğin yanına bırakıldı. Acıktığı anlaşılan yavru köpek, bir süre anneyi emdikten sonra bakımı yapılmak üzere Burdur Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.