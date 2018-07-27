Burada yol kavgası
İZMİR’in Foça ilçesinde, çarşamba günü eşiyle gezmek için İngiliz Burnu’na giden emekli Albay Eşref Hatipoğlu, Sinan Akbal (35) ve Bilgin Emre (34) ile yol verme yüzünden tartıştı.
İddiaya göre, Akbal ve Emre, Hatipoğlu’nun üstüne sopayla yürüdü. Hatipoğlu, tabancasıyla önce havaya sonra yere ateş etti. Hatipoğlu, üzerine gelmeye devam eden Akbal’ı omzundan vurdu. Hastaneye kaldırılan Akbal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Gözaltına alınan Hatipoğlu, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
LİCE DAVASI SANIĞI
Hatipoğlu, Diyarbakır Lice’de 1993’te dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada sanık olarak yargılanıyor. Savcı son duruşmada verdiği mütalaada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Hatipoğlu’nun, beraatini istemişti.
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