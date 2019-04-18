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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.04.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

‘Burada kimse sağ kalmayacak’ diyerek katliam yapmıştı! Yakalandı…

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Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşi ile kayınbiraderi ve baldızını öldürüp, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan koca cinayet büro amirliği tarafından kurulan özel ekip tarafından arkadaşının evinde yakalandı.

7 Nisan günü akşam merkez Seyhan ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, plastik malzeme üreticisi olan Mehmet Ö., şiddet uyguladığı için evi terk eden ve boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Ö.'yü eve gelmesi için aradı. Ancak Ayla Öneker eve dönmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Ö., eve dönmemesi halinde kaldığı yere gelip oradaki herkesi öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Buna rağmen Ayla Ö. eve dönmedi. Bunun üzerine Mehmet Ö. bir süre sonra kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. Eve girip belindeki tabancayı çeken Mehmet Ö., "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi, "Sakin ol, derdin ne ise konuşalım, silahı kaldır" dedi. Ancak Mehmet Ö., ruhsatsız tabancayla evdekilerin üzerine kurşun yağdırdı. Kan gölüne dönen evde kurşunlara hedef olan Ayla Ö. ve kardeşleri İzzet Bahri İrketi ile Reyhan İrketi yere yığıldı. Anne Hacer İrketi ise bacağından yaralandı. Mehmet Ö., odadan çıkıncaya kadar ateş edip, kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polis, Ayla Ö. ile İzzettin Bahri İrketi'nin cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı Reyhan İrketi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Bacağından hafif yaralanan Hacer İrketi de tedavi altına alındı. Evde 10 boş kovan bulunurken, kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından toprağa verildi.

Firari Mehmet Ö.'nün yakalanması için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip katil kocayı yakalamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda zanlının arkadaşı Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesinde arkadaşı Gökhan T.'nin evinde gizlendiğini belirledi. Polis ekipleri zanlının saklandığı eve operasyon yaptı. Baskında şüphelileri gözaltına alınırken olayda kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirildi. Gökhan T. ve Mehmet Ö. daha sonra adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı kocanın cinayeti "namusunu temizlemek için yaptım" dediği ileri sürüldü.

Zanlıların sorgularının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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