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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
20.04.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

'Burada kimse sağ kalmayacak' deyip katliam yapan cani böyle yakalanmış

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'Burada kimse sağ kalmayacak' deyip katliam yapan cani böyle yakalanmış

Adana'da kendisine boşanma davası açan 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi İzzettin Bahri İrketi’yi (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Öneker'in 250'den fazla güvenlik kamerası kaydı izlenip, Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandığı ortaya çıktı.

Olay, 7 Nisan günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik malzeme üreticisi Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Öneker, belindeki tabancayı çekip "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan eşi Ayla Öneker'i, baldızı Reyhan ve kayınbiraderi İzzettin Bahri ile kayınvalidesi Hacer İrketi'yi vuran Öneker, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi'nin yaşamını yitirdiği saptanırken, yaralanan Reyhan İrketi ile annesi Hacer İrketi ise hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan İrketi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

250'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından kaçan Mehmet Öneker'in yakalanması için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri'nin başında olduğu özel ekip, Öneker'in fotoğraflarını yurt dışına kaçma ihtimaline karşı tüm ekiplere dağıttı. Polis ayrıca olaydan sonra Öneker'in kaçtığı güzergahtaki 250 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinden yapılan takiple Öneker'in, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir eve girdiği saptandı. Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla adrese baskın düzenlendi. Öneker, olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ayrıca şüpheliyi evinde gizleyen Burhan T. ve kardeşi Gökhan T. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Öneker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Burhan T. ve Gökhan T. kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 kişiyi öldüren koca özel ekipten kaçamadıAdana'da kendisinden boşanmak isteyen eşi ile kayınbiraderi ve baldızını öldürüp, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan koca, cinayet büro amirliği tarafından kurulan özel ekip tarafından arkadaşının evinde yakalandı.
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