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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Burada bir tane reis var'

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'Burada bir tane reis var'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de sinema sektörünün temsilcilerini kabul etti. 26 sinema sektörü temsilcisinin katıldığı toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede sinema sektörünün temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sinemayla ilgili düzenlemenin bu kadar hızlı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TEKELLEŞMESİN

Erdoğan da “Sektör temsilcileri olarak çok güzel bir söylem birlikteliği oluşturmuşsunuz. Biz yasayı çıkardık artık gerisi sizin işiniz. Bu sektörü, Türk sinemasını tek ele bırakmayın. Buradan Mevlana gibi büyük projeler çıkabilir” diyerek yasayı imzaladı.

Burada bir tane reis var

Görüşmede esprili anlar da yaşandı. ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, “Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor” dedi. Erdoğan ise “Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum” karşılığını verdi. Dizide Kaynarca’ya “reis” dendiği hatırlatılınca, Erdoğan “Burada bir tane reis var” diye espri yaptı.

Burada bir tane reis var

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