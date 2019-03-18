Bünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, çarşamba akşamdan itibaren kuvvetli kuzey rüzgarlar ile beraber sıcaklığın azalışa geçeceğini, sabah saatlerinde de sis beklendiğini söyledi. Sürmeli, "İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, İç Ege'de karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışları bile görme ihtimalimiz söz konusu. Marmara'da 10-11-12 derecelere ineceğe benziyor" dedi.
Bültene, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü anarak başlayan Bünyamin Sürmeli, "Çanakkale'de pırıl pırıl bir gökyüzü var ve güneş bolca görülüyor. Geçtiğimiz günlere nazaran sıcaklıklar biraz daha tırmanmış durumda. 17-18-19 dereceler söz konusu. Bugün olduğu gibi yarın da durum benzer şekilde" dedi.
Yurdun genelini de anlatan Sürmeli, şunları söyledi:
Haftanın başlangıcı ile bitişi arasında ciddi bir fark var. Marmara 20'li değerlerde. Ege-Akdeniz 22-23-24 derecelere doğru ilerliyor. Doğu Anadolu pek o kadar ısınamadı. Yağışı kesmeye başladı ama soğuk devam ediyor. Erzurum'da günün en yüksek sıcaklığı 0 derece. Ama yurdun kalanı da güneyde Karadeniz'de İç Anadolu'da Ege'de sıcaklıklar gündüz tırmanıyor. Gece işte o yüksek basınç sebebiyle ayazda biraz sıcaklıklar düşük başlıyor. O nedenle sağlığınıza bugünlerde biraz dikkat diyoruz.
"ÇARŞAMBA AKŞAMDAN İTİBAREN SICAKLIK AZALIŞA GEÇECEK"
Haftanın ikinci yarısında çarşamba akşamdan itibaren kuvvetli kuzey rüzgarlar ile beraber sıcaklık azalışa geçecek. Arkasından cuma-cumartesiye ilerlerken İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, İç Ege'de karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışları bile görme ihtimalimiz söz konusu. Marmara'da 10-11-12 derecelere ineceğe benziyor.
"SABAH SAATLERİNDEN SİSLİ BİR HAVA OLABİLİR"
Rüzgarlarımız kıyılarda yatay hareket. Yaklaşık orta kuvvette. Hakkari dolaylarında kar geçişi bekliyoruz. Yurdun kalanında güneş görünüyor ama sabah saatlerinde biraz sisli puslu bulanık bir hava olabilir. O nedenle yolda olacaklara dikkat diyoruz. Hava, açık havada spor ve yürüyüş için çok da elverişli değil.
- İstanbul
İstanbul'da güneş var 18-10-19 derecelik de sıcaklık. Gün yaklaşık şöyle 9-10 derecelerde başlıyor. Önümüzdeki üç dört gün yağış yok. Cumartesi yağış var ama haftanın ikinci yarısında sıcaklık düşüyor.
- Ankara
Başkentte güneş var. 18 derece ardından güneşlenme sürecek. Cumartesi sıcaklık 7 dereceye kadar inecek.
- İzmir
İzmir'de güneş var. 20 derece ardından gelen günlerde de güneşlenme sürecek. Sıcaklık 18-19-20 dereceler üç dört gün salınacak.
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