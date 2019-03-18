Bünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor
GeriGündem Bünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.03.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Bünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, çarşamba akşamdan itibaren kuvvetli kuzey rüzgarlar ile beraber sıcaklığın azalışa geçeceğini, sabah saatlerinde de sis beklendiğini söyledi. Sürmeli, "İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, İç Ege'de karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışları bile görme ihtimalimiz söz konusu. Marmara'da 10-11-12 derecelere ineceğe benziyor" dedi.

Bültene, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü anarak başlayan Bünyamin Sürmeli, "Çanakkale'de pırıl pırıl bir gökyüzü var ve güneş bolca görülüyor. Geçtiğimiz günlere nazaran sıcaklıklar biraz daha tırmanmış durumda. 17-18-19 dereceler söz konusu. Bugün olduğu gibi yarın da durum benzer şekilde" dedi.

Yurdun genelini de anlatan Sürmeli, şunları söyledi:

Haftanın başlangıcı ile bitişi arasında ciddi bir fark var. Marmara 20'li değerlerde. Ege-Akdeniz 22-23-24 derecelere doğru ilerliyor. Doğu Anadolu pek o kadar ısınamadı. Yağışı kesmeye başladı ama soğuk devam ediyor. Erzurum'da günün en yüksek sıcaklığı 0 derece. Ama yurdun kalanı da güneyde Karadeniz'de İç Anadolu'da Ege'de sıcaklıklar gündüz tırmanıyor. Gece işte o yüksek basınç sebebiyle ayazda biraz sıcaklıklar düşük başlıyor. O nedenle sağlığınıza bugünlerde biraz dikkat diyoruz.

"ÇARŞAMBA AKŞAMDAN İTİBAREN SICAKLIK AZALIŞA GEÇECEK"

Haftanın ikinci yarısında çarşamba akşamdan itibaren kuvvetli kuzey rüzgarlar ile beraber sıcaklık azalışa geçecek. Arkasından cuma-cumartesiye ilerlerken İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, İç Ege'de karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışları bile görme ihtimalimiz söz konusu. Marmara'da 10-11-12 derecelere ineceğe benziyor. 

"SABAH SAATLERİNDEN SİSLİ BİR HAVA OLABİLİR"

Rüzgarlarımız kıyılarda yatay hareket. Yaklaşık orta kuvvette. Hakkari dolaylarında kar geçişi bekliyoruz. Yurdun kalanında güneş görünüyor ama sabah saatlerinde biraz sisli puslu bulanık bir hava olabilir. O nedenle yolda olacaklara dikkat diyoruz. Hava, açık havada spor ve yürüyüş için çok da elverişli değil.

- İstanbul

İstanbul'da güneş var 18-10-19 derecelik de sıcaklık. Gün yaklaşık şöyle 9-10 derecelerde başlıyor. Önümüzdeki üç dört gün yağış yok. Cumartesi yağış var ama haftanın ikinci yarısında sıcaklık düşüyor.

- Ankara

Başkentte güneş var. 18 derece ardından güneşlenme sürecek. Cumartesi sıcaklık 7 dereceye kadar inecek.

- İzmir

İzmir'de güneş var. 20 derece ardından gelen günlerde de güneşlenme sürecek. Sıcaklık 18-19-20 dereceler üç dört gün salınacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan 'muhteşem' dedi ve açılışını yaptı

İstanbul'daki fabrikada patlamalar oldu, yangın büyüdü

Bünyamin Sürmeli'den son dakika uyarısı: Sıcaklık azalışa geçiyor

'Bütün belediye başkan adaylarıma söylüyorum'