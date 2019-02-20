Bünyamin Sürmeli açıkladı: İstanbul'da kar yağışı…
İstanbul’da hafta sonu beklenen kar yağışı öncesinde yoğun sis yaşanıyor. Bünyamin Sürmeli hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Kar yağışı ne zaman gelecek? Sisli hava İstanbul’da devam edecek mi? İşte tüm bu soruların cevabı…
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli İstanbul'daki yoğun sis ve beklenen kar yağışına dair Güne Merhaba'da açıklamalarda bulundu. Sürmeli, sisin öğle saatlerinde etkisini yitireceğini ancak Cuma sonrasında kar yağışının da beklendiğini belirtti.
Sürmeli'nin açıklamasından öne çıkanlar;
"Dünden kısmen daha zayıf ama öbek öbek bölge bölge sis söz konusu. İlçe ilçe değişiyor yani. Mümkün mertebe sisli zamanlarda bu alanlarda uzak durmakta fayda var. Özellikle astım hastaları için geçerli bu durum. Bu sis birkaç saat içerisinde güneşle birlikte dağılacak. Sıcaklık da artacak gün içerisinde.
Bir havalar bir-iki gün daha böyle. Sonrasında yalancı bahar bitiyor. Marmara'ya, Ege'ye Karadeniz'e yağış geliyor. Cumartesi günü ve Pazar Marmara'da kar yağışı beklentisi var. Bu ihtimal yüzde 80'in üzerinde. Yumuşak bir kar olacak gibi gözüküyor şimdilik."
ŞEHİR HATLARI: İKİ SEFER HARİÇ TÜMÜ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" açıklaması yaptı.
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri durduruldu. İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arasındaki arabalı vapur seferleri de yapılamıyor.
UÇAK SEFERLERİ GECİKMELİ YAPILIYOR
İstanbul’da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndan uçak seferleri gecikmeli yapılıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sis nedeniyle iki havalimanında da iniş kalkış kapasitelerinin düştüğünü belirterek, "Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir" dedi.
Konuyla ilgili twitter hesabından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.
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