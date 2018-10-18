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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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18.10.2018 - 06:55, Son Güncelleme:

Bunun adı vahşet! Karısını 'gel gezelim' diye kandırmış...

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Bunun adı vahşet! Karısını 'gel gezelim' diye kandırmış...

Isparta'da karısı Ümmühan Taşpınar'ı vahşice öldüren Ferhat Taşpınar, 'karım kayboldu' diyerek karakola gidince yakalanıp suçunu itiraf etmişti. Vahşi cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Ferhat Taşpınar'ın karısını 'gel gezelim' diyerek kandırdığı ve boğarak öldürdüğü belirlendi. Ümmühan'ın babası ise 'Kızımın melek gibi bir kalbi vardı, daha çocukları anne sütüyle besleniyordu' dedi...

Isparta'da yaşayan ve otobüslerde muavinlik yapan Ferhat Taşpınar (22), önceki gün 5 yıllık eşi Ümmühan Taşpınar (22) ile bir yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızını da alarak, Burdur'da yaşayan kayınpederi Yakup Şahin'in evine gitti.

'GEZMEYE GİDİYORUZ' DEDİ

Burada çocukları kayınvalidesine bırakan Ferhat Taşpınar, eşini de alıp "Biz gezmeye gidiyoruz" diyerek evden ayrıldı. Otomobille Burdur'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka köyündeki dağlık alana giden Ferhat Taşpınar, kendisini aldattığından şüphelendiği eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardında genç kadını elleriyle boğarak öldürdü. Cesedi ormanlık alanda bırakan Taşpınar, Isparta'ya döndü.

'KARIM KAYBOLDU' DİYE İHBAR ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Torunları kendisinde kalan Yakup Şahin kızına ulaşamazken, ertesi gün polise giden Ferhat Taşpınar "Karım kayboldu" dedi. Ancak çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınan Taşpınar, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Cesedin yerini de gösteren Taşpınar, jandarmaya teslim edildi.

'KIZIMIN MELEK GİBİ KALDI VARDI'

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kızının cansız bedenini alan Yakup Şahin, "Kızımın melek gibi bir kalbi vardı. Çocukları daha anne sütüyle besleniyordu. İki çocuk annesi bir insana nasıl kıyılır aklım almıyor" dedi.

 

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