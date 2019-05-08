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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk! Türk pilot tarihe geçti...

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Dünyada bir ilk! Türk pilot tarihe geçti...

Türk Yıldızları pilotlarından Binbaşı Koyunluoğlu, 4’lü kol uçuşunda yerden 200 metre ve diğer uçakla aralarında 1 metreden az mesafe varken ters halde uçuş yaparak tarihe geçti.

Yaptıkları gösterilerle hafızalara kazınan Türk Yıldızları pilotlarından Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, 4'lü kol uçuşunda yerden 200 metre ve diğer 3 uçakla aralarında 1 metreden az mesafe varken, uçağını ters çevirerek gösteri hareketini tersten yaparak tarihe geçti.

Sabah'ın haberine göre; Türk Hava Kuvvetlerinin milli takımı, Türk pilotların yeteneklerini tüm dünyaya göstermeye devam ediyor. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay komutanlığındaki 134. Türk Yıldızları Filosu Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlanıyor. 2019 yılı gösteri paketinde estetik ve etkileyici hareketlerin yer aldığı akrobasi timi, bu yıl 18 farklı yerde 20 gösteri yapacak. Rusya'da gerçekleştirilecek MAKS-2019 uluslararası havacılık fuarına da davet edilen Türk Yıldızları, tüm dünyada izleyicileri büyülemeye devam edecek.

Dünyada bir ilk Türk pilot tarihe geçti...

9 YILDAN BU YANA 'YILDIZ'

Konya'da pazar günü gösteri yapan Türk Yıldızları, yine herkesi kendilerine hayran bıraktı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın, bu yıl Türkiye'de üçüncüsünü yaptıkları gösterilere timin en tecrübeli pilotunun yaptığı ters uçuş figürü damga vurdu. Gösteride 4'lü kol uçuşuyla izleyicilerin görüş alanına giren 4 uçaktan 1 numaralı F-5 uçağını kullanan pilot, diğer 3 uçak düz uçarken aniden terse döndü. Ters haldeyken uçağın hassas kumandasıyla gösteri hareketini yapmaya devam eden pilot, dakikalarca ters uçtu. Yerden 200 metre yüksekte, koldaki 3 uçakla da arasında 1 metreden daha az mesafe varken hareketi başarıyla tamamlayan pilotun ters uçuş hareketi ayakta alkışlandı.

Ters uçuşu yapan ismin Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu olduğu ortaya çıktı. 200 metre yükseklikte yeryüzü görüldüğü için çok zor olan ters uçuşu dakikalarca yapan gösteri timinin lideri, 9 yıldır kırmızı-beyaz uçakla gökyüzünü süslüyor.

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