Bunu yapan insan olamaz! Hepsi ölü bulundu
Bartın'a bağlı Arıt köyünde, 2’si yavru sahipli 6 köpek, evin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi’nde meydana geldi. Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu. Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2’sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.
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