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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-İHA-AA
03.11.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

Bunu yapan artık yandı: Cezalar peşe peşe geliyor

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TOKAT’ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift yapan 2 otomobil sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası kesildi. Konya Beyşehir'de de drift yaparken yakalanan iki sürücüye de ceza uygulandı. İstanbul'da ise drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü yakalanarak trafikten men edildi.

TOKAT'TA İKİ ARACA KESİLDİ

Araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında terminale polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 60 TG 859 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Yılmaz’a 5 bin 10 TL, 07 D 4562 plakalı aracın sürücüsü Caner Der’e 5 bin 10 TL  para cezası uyguladı. Ayrıca her iki otomobil 60 gün trafikten men edildi. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar ise sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Trafiğe açık alanda güvenliği hiçe sayarak drift atan araç sürücülerine yapılan işlemler ve güvenlik kamerasının kaydettiği videoyu bir uyarı mahiyetinde paylaşıyorum. Asker uğurlaması olduğu anlaşılan sözde eğlenceye kesilen para cezası neredeyse bir bedelli askerlik parası. Düşüncesizce yapılan hareket sonucu kesilen cezaları araçları satsalar zor öderler. Bu tip hareketlerden kaçınalım" dedi. 

KONYA'DA DA CEZA 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni trafik kanununa göre cezası 235 liradan 5 bin 10 liraya çıkan ceza miktarı, ilk kez trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde drift yaparken yakalanan iki sürücüye uygulandı.

İlçede ara sokaklarda trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan otomobiller, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Drift yapan iki otomobili plakasından tespit ederek sürücülerini yaşanan kovalamacanın ardından yakalayan trafik ekipleri, sürücülere yeni ceza maddesinden işlem uyguladı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Beyşehir Sanayi Sitesi'ndeki Sanayi Camisi çevresinde yolu trafiğe kapatan otomobil sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı yönünde aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Yol üzerinde araçlarıyla drift yapan sürücüler, trafik ekiplerini karşılarında görünce bölgeden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Trafik ekipleri ile drift yapan araçlar arasında kovalamaca yaşanırken, plakası tespit edilen iki sürücü bir süre sonra yakalandı. Trafik ekipleri sürücüler A.E. ile G.K.’ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liradan ceza uyguladı. İki sürücüye ayrıca 'dur' ikazlarına uymayarak kaçtığı gerekçesiyle de 235’er liralık ceza yazıldı. Ekipler iki sürücüye toplam 10 bin 490 liralık ceza uyguladı. Her iki sürücünün yine yeni kanun maddesinden iki ay süreyle ehliyetlerine el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

İSTANBUL'DA MEN CEZASI

İstanbul'da drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde asker uğurlaması yapan bir grup caddedeki trafiği durdurarak drift yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Araç plakasından kimlik tespiti yapılan zanlı Şenol A. yakalandı.

Bunu yapan artık yandı: Cezalar peşe peşe geliyor

Şenol A.'nın 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu, otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi. Şüpheli "aracı trafikte el freni çekilerek kendi etrafında döndürmek" suçundan 5 bin 10 lira ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 235 lira olmak üzere toplam 5 bin 245 lira para cezası kesildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Alibeyköy Polis Merkezi'ne sevk edildi. Şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca şüpheliye, "kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi uyarınca adli işlem yapılacağı bildirildi.

Bunu yapan yandı İlk cezayı o yedi
Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi
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