'Bunların insan haklarına uyma derdi yok'

KABRİSTAN TALİMATI

“Bilge insan Aliya’nın kabrini ziyaret ederken hemen yanı başındaki kabristanda da Osmanlı şehitliğini gördük. Hakan Bey, hemen orayı TİKA ile ele almamız lazım. Oranın inşallah bütün yeni baştan sıfır orayı pırıl pırıl yapmamız gerekiyor.

ÇİĞNEMEYECEKLERİ İLKE YOK

Her fırsatta demokrasi havarisi kesilen, herkese insan hakları karnesi düzenleyen ülkelerin tek meselesi kendi çıkarlarıdır. Bunların çıkarları uğruna vazgeçmeyecekleri değer, çiğnemeyecekleri ilke yoktur. Menfaatlerini korumak için Balkanlar dahil dünyanın pek çok bölgesinde katliamlara nasıl ses çıkarmadıklarını hepimiz biliyoruz. Afrika’da altın ve elmas için hangi soykırımların altına imza attıklarını da çok iyi biliyoruz. Terör örgütlerinin, devlet terörü uygulayan zalimlerin vahşetlerine önce göz yumup, sonra onlarla mücadele bahanesiyle ülkeleri ve toplumları nasıl mahvettiklerini gayet iyi biliyoruz.

BUNLARIN BİZDEN ALACAĞI ÇOK DERS VAR

Bugün benzer tavırları Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Libya’da, Filistin’de yaşanan zulüm karşısında sergilediler. Aralarından 8 aylık bebeklerin, tekerlekli sandalyedeki engellilerin bulunduğu 64 Filistinlinin vahşice öldürülmesine doğru dürüst tepki dahi göstermiyorlar. Bunlar değil mi Cezayir’de 5 milyon insanı öldürenler? Bunlar değil mi yüzbinlerce Ruandalıyı Ruanda’da, yüzbinlerce Libyalıyı Libya’da öldürenler? Bunlar kime insanlık dersi veriyorlar? Bunlardan bizim alacağımız ders yok. Ama bunların bizden alacağı çok ders var.

HANİ BUNLARIN İNSAN HAKLARINA SAYGISI VARDI

Kimisi ağır 2 bin 700 Filistinlinin yaralanmasını basit birkaç kınama cümlesiyle savuşturmaya çalışıyorlar. Kendilerine dedik ki bunları bize verin, biz bunların tedavisini yaptıralım. Vermediler, veremeyiz dediler. Kim bunlar? Mısır, İsrail, Amerika... Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı. Hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman harfi harfine uyma sözleri vardı, yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok. Onun için bu kardeşiniz dünya 5’ten büyüktür diyor. Eğer biz BM Güvenlik Konseyi’nin bu 5 üyesine dünya teslim olacak olursa yandık.

ADINI ÇOK ZULMETTİĞİ İÇİN BİLİYORUZ

13 Aralık’ta Kudüs ile ilgili attığımız bir adım vardı. Olayı BM’ye getirdik. BM’de süratle bir oylamaya gidildi. Yapılan oylama neticesinde 128 ülke, ABD’nin içinde olduğu 9 ülkeye ‘hayır, reddediyoruz’ dediler. Amerika’nın bu yandaşlarının ki hiç isimlerini bilmem. Bunlara ülke demek mümkün değil, bunlar olsa olsa kasabadır. Bir Amerika’nın, bir İsrail’in adını biliyoruz. O da çok zulmettiği için.

İNGİLİZ BAYRAĞI ÇEKTİLER



FETÖ’nün Bosna Hersek’teki eğitim kurumlarını farklı isimler altında sürdürmeye çalıştığını ve çeşitli ülkelerin himayesine sığınma gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu okulların ilerde Bosna Hersek’e zarar vermemesi için Bosna Hersekli kardeşlerimizden FETÖ’nün okullarını kapatmalarını isterken Bosna Hersekli öğrencilere alternatifler sunmayı görev addediyoruz. Hemen yanı başınızda malum okulları vardı. Şimdi ne oldu? İngiliz bayrağını çektiler. Bunlar bu kadar kurt. Bunların Türklükle falan alakası yok. Bunlar başka bir millet.”