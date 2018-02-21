'Bunların affı olmaz'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de dün düzenlenen 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda çocuk istismarına karşı hükümetin yasal düzenlemeler yaptığını hatırlatarak, özetle şunları söyledi: “Kadim medeniyetimizin değerlerinden o süzülüp gelen insani gelişmişlik yaklaşımımızı sadece maddi değil, manevi ölçülere göre de şekillendiriyoruz. İşte şu son günlerde yaşadığımız özellikle taciz olayları, ne yazık ki bu sıkıntının şu anda ülkemizde çok açık alçakça, adice bir uygulamasıdır. Şimdi hükümetimiz bununla ilgili yasal bir düzenleme yapıyor. Bu yasal düzenlemeyle de buradaki caydırıcılık hükümlerini ileri bir noktaya taşımanın hesabı, gayreti içindeyiz. Bunların affı olamaz, bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten asla gelemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu devlet planında bizim yapmamız gerekiyor.”

EKONOMİNİN KAYNAĞI İNSAN

Erdoğan, toplantıda “Ekonominin kaynağı insandır” dedi ve şöyle konuştu: “ Emek, para, sermaye, bunları geç, insan, insan. İnsan varsa emek var, insan varsa sermaye var, insan varsa istihdam var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Kaynağı insandır. Onun için de özellikle doğumlara bizim çok büyük önem vermemiz lazım. Dün akşam (önceki akşam) bir Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğinde beraberdim. Şu ifadeyi kullandı ‘batı bitiyor’ dedi. ‘Niye’ dedim. ‘Nüfusu bitiyor da onun için. Yaşlı bir nüfus bundan sonra daha bunlar bir yere gidemez’ dedi. Kendisi de batılı. Böyle olduğu halde bu ifadeyi kullandı. Bu tespit çok yerinde bir tespit.”