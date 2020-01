Bunları daha çok göreceğiz

Kent seli ve taşkın kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğini savunan Kadıoğlu, “Akarsu sellerine taşkın denir. Ama bizim şehirlerde yaşadığımız şey taşkın değil, kent seli. Bu farkı ortaya koyma amacıyla bu kitabı yazmaya başladım” diyor. Kentlerdeki, özellikle de İstanbul’daki altyapı eksikliğine dikkati çeken Kadıoğlu, “Yeterli önlem alınmadığı, altyapı çalışmaları yapılmadığı için sellerde yaşanan zararlar insan kaynaklıdır. Yağmurlar sürpriz değil, iklim değişikliğiyle ani yağmurlar daha da artacak. Bu tip durumlar için şehirlerde master planlar yapılmalı” ifadelerini kullanıyor.

ARNAVUT KALDIRIMLARI VARDI ESKİDEN



EN HIZLI BETONLAŞAN ŞEHİR: İstanbul dünyada asfalt ve beton zeminin en hızlı arttığı şehir. 22 yılda beton oranı iki katına çıkmış. Su geçirimi olmayan malzemeden yapılmış zeminlerin artması sellerin başlıca sebebini oluşturuyor. Eskiden yollar Arnavutkaldırımı veya delikli taşlardan yapılırdı.



SU KAPANLARI YAPILMALI: Çatılardan akan sular da sellere sebep olur. Eğime doğru akan sular durdurulmalı. Yoğun yağışta caddeler dereye dönüşüyor. Bunun için su kapanları yapılmalı.



DÜNYADA SÜPERMAZGAL VAR: İstanbul’da daha önce dere olan yerler için farklı önlemler alınmalı. Su daha alçakta olan bölgeye ulaşana kadar mazgallarla durdurulmalı. Dünyada süpermazgallar var. Bizde mazgallar çöplük olarak kullanılıyor.



DERE YATAĞINA DİKKAT: Dere yatağında bina yapılıyorsa, su basma seviyesine göre yapılmalı. Binanın en alt katını su basma seviyesinin üzerinde yapmak gerekiyor.



HER AN ELEKTRİK ÇARPABİLİR: Afet çerçeve kanunu gerekiyor. Her uygulamada afet risk tehlikesinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Örneğin altgeçidi su basmış, insanlar suyun içerisinde dolaşıyor. Her an elektrik çarpabilir ama elektriği kimse kesmiyor.