Buluşma bugün

Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresine seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir analiz yapılması talimatını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Örgütler, adaylar, parti herkes görevini yaptı. Sonuçlar soğukkanlılıkla değerlendirilmeli ve YSK’nın kesin sonuçlarını beklemeliyiz. Belli ki AKP’den kayan oylar MHP’ye, bizim seçmenimizden de HDP ve İYİ Parti’ye oy gitti” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtildi. Görüşmede, vakit kaybetmeden başta yerel seçimler olmak üzere önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ortaya koyulacağı kaydedilirken olağanüstü kurultay dahil birçok konu masada olacak. Kulislerde, İnce ve Kılıçdaroğlu’nun anlaşmalı bir şekilde partiyi kurultay sürecine götürebileceği dahil farklı seçenekler de konuşuluyor.