Buluşma bugün

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    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 22:24 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Muharrem İnce ile bir araya gelerek geniş bir değerlendirme yapacağı ve CHP MYK’nın toplanacağı belirtildi. CHP Genel Merkezi’nde seçim gecesinin ardından dün sessiz bir gün yaşandı.

    Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresine seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir analiz yapılması talimatını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Örgütler, adaylar, parti herkes görevini yaptı. Sonuçlar soğukkanlılıkla değerlendirilmeli ve YSK’nın kesin sonuçlarını beklemeliyiz. Belli ki AKP’den kayan oylar MHP’ye, bizim seçmenimizden de HDP ve İYİ Parti’ye oy gitti” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtildi. Görüşmede, vakit kaybetmeden başta yerel seçimler olmak üzere önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ortaya koyulacağı kaydedilirken olağanüstü kurultay dahil birçok konu masada olacak. Kulislerde, İnce ve Kılıçdaroğlu’nun anlaşmalı bir şekilde partiyi kurultay sürecine götürebileceği dahil farklı seçenekler de konuşuluyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , seçim , son dakika , haberler
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