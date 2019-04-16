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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EDİRNE, (DHA)
16.04.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Bulgaristan sınırındaki dehşet verici olayda ceza yağdı

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Bulgaristan sınırındaki dehşet verici olayda ceza yağdı

EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında Afganistan uyruklu 5'i çocuk, 9 kaçağı öldürüp, üzerlerindeki para ve değerleri eşyalarını aldıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkutay, 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Donarak öldükleri sanılan, Afganistan uyruklu kaçaklara ait olduğu saptanan cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, iki aileden oluşan 9 kaçaktan 4'ünün av tüfeğiyle vurulduğu saptandı.

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  • Bulgaristan sınırında 9 Afgan göçmeni öldüren sanıklara ceza yağdı
  • Bulgaristan sınırında 9 Afgan göçmeni öldüren sanıklara ceza yağdı
  • Bulgaristan sınırında 9 Afgan göçmeni öldüren sanıklara ceza yağdı
  • Bulgaristan sınırında 9 Afgan göçmeni öldüren sanıklara ceza yağdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bulgaristan'a sınır Budakdoğanca köyü Kırçeşme mevkisinde 2014 yılının Nisan ayında, tarlasını süren bir çiftçi, göçmenlere ait 2'si çocuk, 4 kişinin cesedini bulunca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı detaylı aramada, 3'ü çocuk, 5 ceset daha bulundu.

Donarak öldükleri sanılan, Afganistan uyruklu kaçaklara ait olduğu saptanan cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, iki aileden oluşan 9 kaçaktan 4'ünün av tüfeğiyle vurulduğu saptandı. Ayrıca hepsinin başlarına sert cisimlerle vurulduğu ve üzerlerindeki cep telefonları ve değerli eşyalarının alındığı belirlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, cinayetleri köyde çobanlık yapan ve Adana'ya kaçtığı belirlenen Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkütay yakalanıp, tutuklandı. Kuruoğlu ve Yünkütay hakkında Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürme ve nitelikli yağma' suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan da iki kez olmak üzere 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın karar duruşmasında sanıklar Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkütay ve avukatları hazır bulundu. Savcı, önceki celsede verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, sanıkların suç tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip, yağma amacıyla, önce 4 yetişkinin av tüfeğiyle vurulduğu, ardından çocuklarıyla birlikte başlarına ele geçirilemeyen sert cisim veya cisimlerle vurarak öldürdüğü belirtti. Savcı, sanıkların, kaçakların cep telefonlarını ve değerli eşyalarını da yağmaladıklarının yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı ile sübut bulduğunu kaydetti.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken, avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme, Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkutay'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikle yağma' suçundan da 28'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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