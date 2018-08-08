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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Bulgar mafya babasını bir türlü iyileşmeyen yara yaktı!

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Bulgar mafya babasını bir türlü iyileşmeyen yara yaktı!

Bulgaristan'ın en büyük mafya lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un İstanbul'da sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte yakalanmasıyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bulgaristan polisi özellikle Varna ve Burgaz gibi şehirlerde faaliyet yürüten mafya lideri Dimitar Zhelyazkov ve adamlarına yönelik 2 Ağustos 2018 günü operasyon düzenledi.

Ülkesinde bazı siyasiler ve polisleri de etkisi altına alan Zhelyazkov'un 18 adamı gözaltına alındı. Ancak mafya liderinin operasyondan dakikalar önce Türkiye'ye kaçmayı başardığı tespit edildi. Bulgar polisi, Dimitar Zhelyazkov'un kullandığı lüks otomobilin plakasını Türkiye'ye bildirdi.

PLAKASI İSTANBUL'DA BULUNDU

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'ın en büyük mafya gurubunun lideri olan Dimitar Zhelyazkov'u yakalamak için çalışma başlattı. Plaka tanıma sistemlerinden yapılan incelemelerde, Bulgar polisinin verdiği plakalı otomobilin İstanbul'a girdiği tespit edildi.

KARNINDAKİ İYİLEŞMEYEN YARA

Organize polisi, Dimitar Zhelyazkov'un 2 yıl önce Bulgar polisiyle girdiği silahlı çatışmada karnından yaralandığını, böbreğine isabet eden kurşun nedeniyle karnında uzun süredir iyileşmeyen bir yara olduğu bilgisini aldı. Bu kritik bilgi üzerine, polis Zhelyazkov'un hastane yakınında otel tercih edeceğini değerlendirdi. Bakırköy'deki hastane bölgelerinde bulunan tüm otellere polis ekipleri yerleştirildi. Sevgilisi ve 6 adamıyla konaklamak için Bakırköy'de 5 yıldızlı bir otele gelen Dimitar Zhelyazkov kıskıvrak yakalandı.

Dimitar Zhelyazkov Interpol kırmızı bülten prosedürü gereği işlemlerinin yapılması için cezaevine gönderildi. Zhelyazkov'un sevgilisi ve 6 adamı ise İstanbul'a gelen maskeli Bulgar polisi tarafından teslim alındı. Bulgar polisi, Zhelyazkov ve adamlarının kullandığı lüks 3 otomobil ile birlikte ülkelerine döndü.

 

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