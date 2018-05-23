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    Bülent Tezcan'dan Eren Erdem açıklaması

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Eren Erdem'in "MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine yanıt verdi. MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını belirten Tezcan, "O dönem Eren Erdem gazeteciydi. Toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdik" dedi.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan , Eren Erdem 'in " Zaman gazetesine Genel Başkan'ın talimatıyla gittim, MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Tezcan daha önce MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını ve o toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdiğini belirtti. Tezcan, CHP Milletvekili Eren Erdem 'in de o dönemde gazetecilik yaptığını söyledi. Tezcan şöyle konuştu: "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar. Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder. Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur. Bu iş bu kadar basittir." 

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    Etiketler: mit tırları , gündem
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