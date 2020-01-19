Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit nereli?

Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerin başında gelen Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA), 97 yaşında yaşamını yitirdi.



Selanik'ten Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Robert Koleji'nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu.



Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.



Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.



Rahşan Ecevit, Kadir Çelik'in yazdığı "Rahşan Ecevit Anlatıyor: Bülent'imle Bir Ömür" kitabında eşi Bülent Ecevit ile evliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:



"Evet biz mutlu olduk. Bir de şöyle düşünüyorum. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik, siyasi açıdan zor günler geçirdik. Mitinglerimize gelince büyük tehlikeler atlattık mitinglerimizde falan. Yani üstümüze silahlar çevrildi, taşlar atıldı, sopalar kullanıldı falan filan ama hep mutlu olduk."



Eşinin ölümü sonrası Emrehan Halıcı ile Bülent Ecevit Vakfı'nı kuran Rahşan Ecevit, vefatına kadar vakıfta çalışmalarını sürdürdü.

Rahşan Ecevit'in yazdığı "Pülümür'de Aşk" adlı roman, 2002'de tiyatroya uyarlanmıştı.



DSP'yi kurdu



Rahşan Ecevit, 14 Kasım 1985'te Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve genel başkanlığını üstlendi. O dönemde siyasi yasaklı olan Bülent Ecevit, DSP'nin 14. yıl dönümünde, kuruluşlarını şöyle anlatmıştı:



"12 Eylül döneminde de yoğun bir demokrasi mücadelesi verdik. Mücadelenin güçlüklerini göze alamayanlarla yollarımız ayrıldı ve DSP'yi kurduk. Ben o sırada yasaklıydım. Partinin kuruluşuna Rahşan Ecevit öncülük etti. Çok zor koşullarda Genel Başkanlığı üstlendi. Rahşan Ecevit'in, kurucusu olduğu Köylü Dernekleri'nden gelen örgütlenme deneyimi vardı. O deneyimini DSP'ye aktardı."

Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi. Ecevit, 22 Mayıs 2010'da 33. CHP Kurultayı'na bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıklamıştı.



Rahşan Ecevit'in vefatı memleketi Giresun'da hüzne neden oldu



Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in vefatı, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üzüntüyle karşılandı.



Selanik'ten Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in vefatı, ilçede üzüntüye neden oldu.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin ölümünü derin üzüntü ile öğrendiklerini söyledi.



Rahşan Ecevit'in geçmişte Şebinkarahisar'ın il olması gerektiğini savunan ve bu yönde çaba sarf eden bir kişi olduğunu anlatan Yılancı, "Merhum Başbakan Bülent Ecevit ile ilçemizin vilayetlik davasında büyük çabaları olan hemşehrimiz Rahşan Ecevit'in vefatı, bizleri de derinden üzdü. Şebinkarahisar önemli bir değerini daha kaybetti. Merhum hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.



Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde "Şebinkarahisar'ı Tekrar İl Yapma Komitesi" başkanlığı yapan iş adamı Hayri Bakıcı da Rahşan Ecevit'in Şebinkarahisar ile yakından ilgilendiğini, il olması için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.



İl olan ve 1934 yılında ilçe yapılan Şebinkarahisar'ın tekrar il statüsüne kavuşturulması konusunda Rahşan Ecevit ile birçok kez görüştüklerini anlatan Bakıcı, şunları kaydetti:



"Heyet halinde sık sık ziyaret ederek önce Rahşan Hanımı ikna ettik. O da Bülent Bey'i ikna etti. Şebinkarahisar'ın il olması konusunda TBMM'ye önerge verdi ancak bu, gerçekleşmedi. Rahşan Hanım'ın, Şebinkarahisar'ın vilayetliği konusundaki kişisel çabalarını unutamayız. Her defasında 'Ben Şebinkarahisarlıyım' diyen ve ilçemiz için her konuda çaba sarf eden bir insandı."