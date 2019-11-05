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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Bülent Ecevit ölüm yıl dönümünde anılıyor - İşte Bülent Ecevit'in hayatına dair bilgiler

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Bülent Ecevit ölüm yıl dönümünde anılıyor - İşte Bülent Ecevit'in hayatına dair bilgiler

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde unutulmadı. Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştu. İşte, Bülent Ecevit'in hayatına dair bilgiler

1987 yılında Demokratik Sol Partisi'nin (DSP) başına geçen, ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006 tarihinde hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Ecevit için yarın ölümünün 13'üncü yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Saat 11.00'de düzenlenecek törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile çok sayıda partilinin katılması bekleniyor.

Türk gazeteci, şair, yazar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, başbakan yardımcısı ve Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, 28 Mayıs 1925 tarihinde dünyaya geldi.

1974–2002 yılları arasında beş kez Türkiye başbakanlığı görevini üstlenmiştir. 1972–1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında, 1987–2004 yılları arasında ise Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığında bulunmuştur. 1961–1965 yılları arasında İsmet İnönü tarafından kurulan hükümetlerde Çalışma Bakanı olarak yer almış olan Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri oldu.

Siyasi kariyerine CHP'de başlayan Ecevit, ilk defa 1961 genel seçimlerinde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. 1972 yılında istifa eden İsmet İnönü'nün yerine genel başkanlığa seçildi. 1974 yılında genel başkanlığını Necmettin Erbakan'ın yaptığı Millî Selamet Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinde ilk defa başbakanlık görevini aldı. 1978 yılında yeni bir hükûmet kurarak tekrar başbakan oldu.
Ecevit 12 Eylül Darbesi sonrası diğer bütün partilerin ileri gelenleriyle birlikte 10 yıl siyaset yasaklıları kapsamına alındı. Siyasal yasağı devam ederken eşi Rahşan Ecevit'in başkanlığında Demokratik Sol Parti kuruldu. 1987 yılında yapılan referandumla siyasal yasağı kaldırılınca DSP'nin başına geçti. 1987 Türkiye genel seçimlerinde partisinin milletvekili çıkaramaması üzerine aktif siyasetten ve genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı. Ancak 1989'da aktif siyasete döndü. 1999’da kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu.

2000 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üniversite mezunu olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na aday olamamış, koalisyon partilerinin bu hükmü değiştirme teklifini ve kendisine cumhurbaşkanlığı teklifi getirmesini ise teşekkür ederek reddetmişti. 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bıraktı. 5 Kasım 2006 pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etti.

 

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