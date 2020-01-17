Bülent Ecevit kimdir? Eski Başbakan Bülent Ecevit'in hayatı ve biyografisi

1974–2002 yılları arasında beş kez başbakanlık görevini üstlenen Bülent Ecevit'in hayatı, eşi Rahşan Ecevit'in vefat haberi sonrası gündeme geldi. Siyasi kariyerine CHP'de başlayan Ecevit, Çalışma Bakanı olarak yer almıştır. Bülent Ecevit, 2006 yılında solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. İşte, eski başbakan Bülent Ecevit kimdir? sorusunun cevabını merak edenler için Bülent Ecevit'in hayatıyla ilgili detaylar.

BÜLENT ECEVİT KİMDİR?

Mustafa Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925'da İstanbul'da doğmuştur. Türk gazeteci, şair, yazar ve siyasetçi. Türkiye eski başbakanlarındandır.

1974 ile 2002 yılları arasında beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştur. 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştır. Ecevit, 5 Kasım 2006 pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir.