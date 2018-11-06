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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA), AA
06.11.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Bülent Ecevit anıldı

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Bülent Ecevit anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit, ölümünün 12'nci yılında, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Ayrıca TBMM Başkanı Binali Yıldırım da anma mesajı yayımladı.

Devlet Mezarlığı'nda dün gerçekleştirilen anma törenine, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ile yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yenimahalle Belediye CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir ve çok sayıda partili katıldı. Bülent Ecevit'in kabrine karanfil bırakan Başkan Yaşar ve beraberindeki heyet, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşma yapan CHP'li Hamzaçebi, "Dürüst, ilkeli ve halktan yana siyaset anlayışıyla Türkiye siyasi tarihine damga vuran, halkın Karaoğlan'ı, 3'üncü genel başkanımız Bülent Ecevit'i saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Başkan Yaşar ise "Merhum başbakanımız, büyük devlet adamı Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andık. Bülent Ecevit siyasi nezaketin simgesi haline gelmiş, halkla unutulmaz ve yıkılamaz bir yakınlık kurmuş nadir siyasetçilerdendi. Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdırmış, her kesimin hayranlığını ve takdirini kazanmıştır. Ecevit halk adamıydı, içimizden biriydi. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'IN ANMA MESAJI

Yıldırım mesajında, "Yakın siyasi tarihimizin önemli isimlerinden eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 12'inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı. 

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