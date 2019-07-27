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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR-Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) 
27.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Bulduğu raporlarla şoka girdi! Eşinin şeytani planını trafik denetiminde öğrendi

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İSTANBUL'da şoförlük yaparak geçimini sağlayan Yadigar Kepçe, geçtiğimiz yıl polis denetiminde durduruldu. Kepçe'nin ehliyet sorgulamasında "Görme engelli" olduğu görüldü. Bunun üzerine ehliyetine el konuldu. Olayı çözemeyen Kepçe evde bulduğu raporlar ile şok oldu. Polis memurunun dediği doğru çıkmıştı. Bulduğu evraklardan birinde Yadigar Kepçe'nin devlet hastanesinden verilen yüzde 90 görme engelli raporu olduğunu gördü. Bunun üzerine savcılığa gitti. Şikayetçi oldu. Kendisi adına bu raporu hazırlatan ise iddiasına göre 4 çocuğunun annesi N. K.'ydi.

Olay İstanbul'da yaşandı. Şoförlük yaparak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Yadigar Kepçe başından geçenleri DHA'ya anlattı. Kepçe'nin iddiasına göre, "2018 yılında polis uygulamasında durduruldum. Yanımda arkadaşım vardı. Ehliyet ruhsat istendi, verdim. Polis sorgulama yaptı ve bana 'Allah Allah' dedi. 'Hayırdır' komiserim dediğimde sen körsün nasıl araç kullanıyorsun deyince ben de 'siz benle dalga mı geçiyorsunuz' dedim. Valla 'sen körsün' dedi. Daha sonra yanımdaki arkadaş direksiyona geçti. Ehliyetime de el konuldu. Büyük bir şok yaşamıştım. Olanlara bir anlam veremiyordum. Hemen eve geldim. Anahtarla içeri girdim. Kimse yoktu. Evde arama yaptım evrakları buldum. Gerçekten de görme engelli rapor hazırlanmıştı. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Eşim bunla da kalmayıp, ilçe belediyeye gidiyor 'eşim kanser', büyükşehir belediyesine gidiyor 'eşim kör' diyerek yardım almış. Ayda bin 220 TL her ay para almış" dedi. 

"ÇOK SEVDİĞİM İÇİN ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇTİM"

Eşiyle arasının bozulduğunu belirten Kepçe, "Eşimi çok seviyordum. Şikayetimden vazgeçtim. 4 çocuğumun annesi belki eve döner diye düşündüm. Bir gün beni ailesinin yaşadığı eve davet etti. Gittim. Belki barışır diye. Burada kardeşleri beni dövdü. Bu olaydan şikayetçi olmadım ama tekrar savcılığa giderek, görme engelli rapor için tekrar eşimden ve baldızımdan şikayetçi oldum. Eşime neden böyle bir şey yaptın dediğimde ablasının yaptırdığını söyledi" iddiasında bulundu.

Kepçe, "Eşim boşanma davası açtı. Sosyal hizmetlerden her ay aldığı bakım parasından yırtmak için dava açtı. Ama devlet ona bırakmaz. 2013 yılından beri devletten aylık almışlar. Bir de okuma yazmam yok diyor. Ben sadece imza yetkime ve ehliyetime kavuşmak istiyorum" diye konuştu. 

"2017 YILINDA GÖZÜME ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER"

Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren Yadigar Kepçe, "Ben 2017'nin Ekim ayında evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amaçları varmış. Ehliyetim alınınca evde raporları bulunca anladım o günkü amaçlarını. 2013 yılında adıma aldıkları yüzde 90 raporun bir gün ortaya çıkacağını düşünerek, gözlerimi kör etmek için dökmüşler" dedi. 

"SOSYAL HİZMETLERDEN GÖREVLİLER GELİNCE EŞİM BANA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTI"

Yadigar Kepçe, "Yine 2017 yılıydı. Bir gün evde çocuğuma tokat attım. Şikayetçi oldular evden uzaklaştırma alınca Silivri'ye taşındım. Eşim ve baldızım bir gün eve geldiler. Aynı gün evimize 3 kişi geldi. Gelenler Sosyal  hizmetlerdenmiş. Benim yine haberim yok. Eşim evde bulunan güneş gözlüğünü gözüme taktı. Görevliler bana, 'Yadigar bey tıraşı kendiniz mi oluyorsunuz' diye sordu. Ben cevap vermeden eşim berbere götürüyoruz. Orada tıraş ettiriyoruz' diye cevap verdiler. Bunların hepsini bana eşim ve baldızım yaptı" diye konuştu.

 

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