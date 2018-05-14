Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bulduğu paranın helalliğini 35 yıl sonra aldı

    Bulduğu paranın helalliğini 35 yıl sonra aldı

    AA-DHA
    14.05.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

    Bolu’da, yaklaşık 35 yıl önce tarlada çalışırken bulduğu paranın sahibine ulaşan kadın, bir miktar para vererek helallik aldı.

    Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde çalışan Ayten Koçyiğit, yaklaşık 35 yıl önce annesi ile gittiği patates tarlasında günübirlik çalıştıktan sonra kazandığı parayı kaybetti.

    Koçyiğit'i arayan R.B. isimli kadın, kaybettiği parasını kendisinin aldığını ve pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Bolu'ya gelerek Koçyiğit'i ziyaret eden R.B, yanında getirdiği 700 lirayı vererek helallik istedi. Koçyiğit ise paranın bir kısmını iade ederek hakkını helal ettiğini söyledi.
    Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıl önce patates tarlalarına yevmiyeci olarak işe gittiğini belirterek, 7 günlük kazancını traktörün üzerinden inerken düşürdüğünü belirtti.

    Parasını kaybettiği için çok üzüldüğünü ve bir hafta ağladığını anlatan Koçyiğit, "Bir kadın eski oturduğumuz mahallede babamın yanına gelmiş. Evlenmeden önceki mahalleme. Burada bir Ayten vardı, ben onunla görüşeceğim demiş. Sonra babam bana haber verdi. Babam, telefon numarasını almış ve ben o numaradan kadını aradım." diye konuştu.

    Telefon konuşmasının ardından kadınla buluştuklarını anlatan Koçyiğit, R.B'nin düşen parayı aldıktan sonra vicdanen hep huzursuzluk yaşadığını, umreye gitmeden önce helalleşmek istediğini ifade ettiğini belirtti.
    Koçyiğit konuşmasına şöyle devam etti:

    "Parayı güncel durumlarla yeniden hesaplayarak 700 lira getirmiş. Parayı getirince ben de çok mutlu oldum. Alın teriyle kazanılan para, eninde sonunda geri dönüyormuş. Bu yüzden çok sevindim. Ben de paranın bir kısmını iade ederek hakkımı helal ettim." 

    Etiketler: helallilk , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri