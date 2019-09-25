Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
GeriGündem Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
25.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Erdal Duru, sabah saatlerinde kaldırımları süpürürken bulduğu ve içinde yaklaşık bin TL para ile kimlik ve banka kartı olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Erdal Duru, örnek bir davranışa imza attı. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde sabah saatlerinde süpürge ve küreğiyle kaldırım temizliği yapan Erdal Duru, içinde yaklaşık bin lira para, kimlik ve banka kartı olan bir cüzdan buldu.

Cüzdanı bulduğunda aklına ilk olarak sahibine ulaştırmak geldiğini söyleyen Duru, sahibine ulaşamayınca cüzdanı bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etti. Yapılan araştırmalar ve polisin yardımıyla cüzdanın Türkan Gül’a ait olduğu belirlendi. Duru, Daire Başkanlığına gelen Gül’e cüzdanı teslim etti.

“O an aklıma gelen sadece sahibini bulmaktı”

Sabah saat 08.00-08.30 sularında temizlik yaptığı Silifke Caddesi'nde cüzdanı bulduğunu söyleyen Erdal Duru, başından geçen olayı şöyle anlattı:
“Temizlik yaparken yolda bir cüzdan buldum.

Temizlik yaparken, arkamı dönüp baktığımda siyah bir şey olduğunu fark ettim. Poşet sandım, cüzdan çıktı. Sahibine ulaştırmak için ne yapabileceğimi düşündüm. O an aklıma gelen sadece sahibini bulmaktı. İçinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartları vardı. Bunu Daire Başkanlığımıza teslim ettim. Gerekli yerlerden cüzdanın sahibini buldular. Biz vazifemizi yaptık.”

“Erdal abi sayesinde ödemelerimi yapabileceğim”

Cüzdanına kavuşan Gül ise böyle bir insanın eline geçeceğini tahmin etmediğini belirterek mutluluğunu paylaştı. Gümrük müşavirliğinde yardımcı gümrük müşaviri olarak çalışan Türkan Gül ise aynı saat aralığında babasının kendisini iş yerine bıraktığı Silifke Caddesi üzerinde cüzdanını arabadan inerken düşürmüş olabileceğini dile getirdi.

Cüzdanına kavuşan Gül, Erdal Duru sayesinde günü gelen borçlarını ödeyebileceğini belirterek, “Babam beni ofise bıraktı. Arabadan inip ofise çıktım. Çantamdan iş hattımı alırken cüzdanımın olmadığını fark ettim.

Tekrar aşağıya indim, yola baktım ama yolda bulamadım. Tekrar ofise çıkmak zorunda kaldım. Saat 11.00 civarında babam aradı. Cüzdanım bulunduğu için polis babamı aramış. Onların irtibatıyla burada olduğunu öğrendim. Buraya geldiğimde de cüzdanım doluydu. Dolu olmasını ya da böyle iyi bir insanın eline geçeceğini hiç tahmin etmemiştim.

Cüzdanımı dolu görünce tabii mutlu oldum. Burada da Erdal abiden teslim aldım. Ben ortodonti tedavisi görüyorum, ona ve kredi kartına ödemem vardı. Erdal abi sayesinde ödemelerimi yapabileceğim. Bu para yok olsa ödeyemeyecektim, bayağı bir sıkıntı yaşayacaktım” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de bu duyarlı ve örnek davranışı dolayısıyla Erdal Duru'yu kutlayarak, teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi
Adana'da polis aracına bombalı saldırı! İşte o an...
Son isim de yakalandı! 'İki çuval parayla...'
Yeni operasyon başlatıldı