Bulan aile şok oldu... Köylüler akın akın görmek için geliyor

Çaycuma ilçesi Geriş köyünde bahçede kedilerin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, gördükleri karşısında şoka uğradı. Yaklaşık bir metre boyunda olan hayvan iskeleti, köy halkı tarafından 'dinozor' olarak tanımlanıyor.

Çevre köylerden vatandaşlar da henüz tanımlanamayan hayvan iskeletini merak ederek Geriş köyüne akın ediyor. Köy kahvesinde masanın üzerine konulan iskeleti inceleyerek fotoğrafını çekenler sosyal medyada da paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören hayvan iskeleti merak konusu oldu.



