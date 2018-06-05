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    Bulan aile şok oldu... Köylüler akın akın görmek için geliyor

    İHA
    05.06.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bahçede kedilerinin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, gördükleri karşısında şoka uğradı. Topraktan çıkartılan hayvan iskeleti ise gizemini koruyor. Çevre köydeki vatandaşlar iskeleti incelemek için köye akın etti.

    Çaycuma ilçesi Geriş köyünde bahçede kedilerin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, gördükleri karşısında şoka uğradı. Yaklaşık bir metre boyunda olan hayvan iskeleti, köy halkı tarafından 'dinozor' olarak tanımlanıyor.

    Çevre köylerden vatandaşlar da henüz tanımlanamayan hayvan iskeletini merak ederek Geriş köyüne akın ediyor. Köy kahvesinde masanın üzerine konulan iskeleti inceleyerek fotoğrafını çekenler sosyal medyada da paylaştı. 

    Kısa sürede büyük ilgi gören hayvan iskeleti merak konusu oldu.

    Bulan aile şok oldu... Köylüler akın akın görmek için geliyor

    Etiketler: Zonguldak
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