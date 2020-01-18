'Bulamıyorsanız biz bulalım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam kendisini izleyen gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Çantasından çıkardığı 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül hükümetlerinin kabinelerinden oluşan belgelerle, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına yönelik önemli çağrılarda bulunan Bahçeli, özetle şunları söyledi:



SAVCILIK MI YAPACAĞIZ



“(FETÖ’nün siyasi ayağı nasıl ortaya çıkarılmalı?) Meclis’te ne yapacağız, hepimiz savcılık mı yapacağız? Böyle şey olmaz. Bir de bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır. 15 Temmuz’un arkasında bir yurtta sulh konseyi var. Bunların içerisinde darbecilerle hareket eden siviller, bürokratlar olabilir.



HANGİ PARTİDEYSE ÇIKARTIN



Yurtta sulh konseyi unsurları kimler olacaktı? ‘Bunlar hangi partide varsa ortaya çıkartın. Kim bunlar kardeşim’ diyoruz. CHP’nin, MHP’nin, bürokrasinin içinde varsa çıkartın. Yoksa CHP’nin kuracağı komisyonun üç üyesiyle bu iş olmaz. Ama bu 15 Temmuz’un ruhuna inmiş, onlarla geçmişte münasebetleri olan insanlar yurtta sulh konseyini benden çok daha fazla tanıyor olsa gerektir. Biz de diyoruz ki hangi partideyse çıkartın. Ama istismarından artık vazgeçin! Çorbacıyla tatlıcıyla artık uğraşmayın. Sincan’da yatan 40’ın üzerinde general var. Bunlara neden sormuyorsunuz? Yurtta sulh konseyinin sivil bölümü nerede? Çankaya’da mıdır, İstanbul’da mıdır? ‘Neredeyse bulun’ diyoruz. İlle de Adil Öksüz bulunsun demeye gerek yok. Savcılar gidip cezaevindeki komutanlara, ‘Bize sivilleri anlatın kimler bunlar’ demelidir. Bunu niye sormuyorsunuz? Yoksa Meclis’te bulunan herkes iki ayaklı. Ama 15 Temmuz’un siyasi ayağı herhalde iki ayaktan fazladır. Bizim komisyonla ne işimiz var? Bu savcıların işi. Suç duyurusunda bulunacağız, bunlar doğru mu savcılar ona bakacak.

(Ne zaman suç duyurusunda bulunacaksınız?) Soğukların geçmesini bekliyoruz (gülüyor).



BİZDEKİLERİ BİLİYORDUM



(Siyasi ayağının daha çok CHP’de olduğunu mu ima ettiniz?) Yurtta sulh cihanda sulh. Söyleyen kim Mustafa Kemal Atatürk. Üstünü örtüyorlar. Siyasi ayak kimse çıkarılsın. Bizdekileri biliyordum, güle güle dedim. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler buluruz.

(3 yıl bulunamama nedenleri ne olabilir?) Siyasi ayağın zekasındandır. Askeri sürüyorlar arkalarında kalıyorlar. Sütre gerisindeler.

yargıçlara tam yetki Hükümetin yapacağı tek şey, ‘Bundan böyle terörle mücadelenin her iki boyutunda tam yetkilisiniz ve sonuna kadar da gidiniz. Gittiğiniz yerde millet iradesi olarak ben varım’ diyecek. Milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak, ‘Size tam yetki veriyorum, tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz’ demeli.”

KILIÇDAROĞLU'NA: BYLOCK'ÇU LİSTESİNİ VERMEZSEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

m BAHÇELİ, gazetecilerle sohbetinde Kılıçdaroğlu’nun söylemleri üzerinde hazırladığı dosyayı da açıkladı: “Şu gördüğünüz dosyada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Kılıçdaroğlu, ‘ByLock’çu vekiller açıklansın. AKP’de 120, 180 arasında ByLock kullanan var’ diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız.”