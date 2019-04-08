Buket Aydın’la 40 Cannes'da bir ilke imza attı

Formatın Uluslararası Dağıtım şirketi Lucid Dream Entertainment kurucularından Nilüfer Küyel tarafından yapılan açıklamada,’’Formatı paylaştığımız anda Mip TV’de Virginia Mouseler’in başkanlığında jürinin de ilgisini çekti. Yüzlerce katılımın arasından toplamda 11 format seçildi. Bu formatlar arasında da 40 programı ”Fresh" gösterimine seçildi’’ denildi.

20 YILLIK FUAR TARİHİNDE İLK KEZ TALK SHOW GÖSTERDİK

Virginia Mousler yaptığı açıklamada, ‘’Bize gelen formatlara tamamen bağımsız olarak değerlendirip nötr olarak bakıyoruz. Bana sadece ayda 1000 yeni program geliyor. Yani 40’ı binlerce program arasından gösterilmeye hak kazanan 11 program arasına aldık . Mip fuarında tarihinde ilk defa bir talk show seçtik.

Talk Showlar genelde yenilikleri olmayan, format değeri olmayan bir alan. Ama 40 ilk defa talk show alanına hem game showu ekliyor hem de büyük bir değişiklik yaparak bir format haline getiriyor. Bu bizler için düşünce olarak çok iyi bir buluş. İçinde hem draması, hem eğlencesi var, ciddi haber değeri olan fakat magazinel olarak da tat katılmış ama düzeyi hiç bir zaman düşmeyen bir program. Konukları strese sokan şey zamanın, konuklara tanınan sürenin kendisi. Hiç bir zaman sunucu değil. Hiç bir zaman bir yargıyla onları strese sokmak yok. Onlara yalan söyleme ya da bambaşka bir konudan bahsetme şansı da bırakmıyor.

BUKET AYDIN OLAĞANÜSTÜ BİR SUNUCU

Buket Aydın için söyleyeceklerim ise, ciddi, seviyeli gazetecilik ve haberden geldiği son derece belli işin kalitesini tutan ve güvenilir olduğunu hemen anladığınız, gerçeğin peşinde olduğunu hemen anlıyorsunuz. Formatı değerleri kılan en büyük özelliklerden bir tanesi de sunucunun tarzı, tavrı ve yaklaşımı, sunumu. Onun sorduğu sorular ve soruş şekli ünlülerle ilgili magazin içeriyor olsa bile en ciddiyetle magazin tarafına taşımadan haber tarafına taşıyan, sadece gerçeği arayan sorular olduğu için olağanüstü bir sunucu’’ dedi.

Formatın yaratıcıları BBO yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Uçar ise şunları söylediler, “Tüm dünyadan yeni sezonda yayına girmiş binlerce format arasından maksimum 11 formatın seçildiği bu özel gösterimde yer almaktan gururluyuz. 40’ın yabancı kanalların Prime Time ihtiyaçları için çok ilgi çekici bir alternatif sunacağına ve değişen televizyonculuk anlayışına paralel olarak başta Avrupa olmak üzere 40 formatının pek çok farklı bölgenin kanal ve yapımcılarından büyük ilgi göreceğine inanıyoruz.

Türkiye'nin 2018-2019 yılına ait en kaliteli ve en çok ses getiren orijinal yapımı 40’ın yurtdışı tanıtımını ilk defa Cannes’da böylesi değerli bir seçki içinde yapabilmek çok heyecan verici. “