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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Buket Aydın’dan Nagehan Alçı’ya 'Sıla' cevabı

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Buket Aydın’dan Nagehan Alçı’ya 'Sıla' cevabı

Kanal D ana haber sunucusu Buket Aydın, şarkıcı Sıla ile ilgili yayınladıkları haber nedeniyle yapılan eleştirileri cevapladı.

Buket Aydın şu açıklamayı yaptı:

Kamuoyuna Ahmet Kural’ın Sıla’yı darp etmesi iddiasıyla yansıyan davanın sadece bir izleyicisiyken adeta bir aktörü haline getirilmeye çalışmaktan çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum.

Olay ilk ortaya çıktığında Ahmet Kural’ın Kanal D habere yapmış olduğu açıklanmanın ardından tepkilerin odağına oturtulmak istendim. Sonrasında Sıla hanım ile telefonda görüşüp habercilik etiği çerçevesinde bu görüntüyü yayınladığımızı anlattım.

Ardından en son bu Cuma günü soruşturma dosyasına giren “olaydan sonra çekildiği iddia edilen görüntüleri” kamuoyuna sunduk. Sıla hanımın Pazartesi günü gazeteci Nagehan Alçıya yaptığı açıklamada çok net görebileceğiniz gibi görüntülerin olaydan sonra çekildiği doğrudur.

Kanal D haberin görüntüyü buzladığı iddia edilmiş. Oysa ki biz soruşturma dosyasındaki halini yayınladık. Yüce adaletin elindeki bir delili alarak Herhangi bir buzlama yapmamız ve böyle yayınlamamız söz konusu değildir. Kanal D haberin anchorwoman’ı olarak bana ‘gerçek anchor’ yok ‘gerçek anchor değil’ diyenlere şu soruyu sorarım: Burada ben tek başıma mı çalışıyorum?

Koskoca bir ekip var. Bu görüntü getirilmiş. Ben nasıl ne gerekçe ile bunu akıştan attırabilirim? Sıla hanım görüntülerin olaydan sonra çekildiğini doğruluyor. Görüntü de soruşturma dosyasından alınmış. Bunu yayınlamak haber merkezimizin en doğal hakkıdır ki; tekrar söylüyorum burası benim isteklerime göre yönetilen insanların emeğinin yok sayıldığı bir yer değil. Haberi sunarken herhangi bir yorum zaten yapmadım.

Bu davada diğer tüm davalarda olduğu gibi sadece bir haberci hassasiyetindeyim. Kimseyle bir yakınlığım her hangi birini aklama veya yerme çabam Yok. Yargıya intikal etmiş bu konu çözümünü yargıda bulacaktır.

Ahmet Kural’ı tanımam. Tanısam da savunmazdım. Buradaki sıkıntı haber merkezimizin kararının benim üzerimden sorgulanmasıdır. Bu da iyi niyetin çok dışında bir tutumdur. Haber Emrullah Erdinç’in özel haberidir. Yayınlandığından da en tepeden en aşağıya herkesin haberi vardır. Kanal D haberin yönetim anlayışı bu şekildedir. Esasen etik olmayan ise dostluklar arkadaşlıklar üzerine bir yönetim tarzını benimsememizin istenmesidir.

NE OLMUŞTU

Kanal D haber, oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettikten sonra çekildiği iddia edilen ve dava dosyasına giren görüntüleri yayınlamıştı.

Ahmet Kural’ın avukatı tarafından mahkemeye verildiği belirtilen görüntülerde Sıla’nın vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı öne sürülmüştü.

Görüntülerin yayınlanmasını eleştiren köşe yazarı Nagehan Alçı’ya açıklama yapan şarkıcı Sıla da, “Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum” demişti.

Buket Aydın’dan Nagehan Alçı’ya 'Sıla' cevabıKanal D ana haber sunucusu Buket Aydın, şarkıcı Sıla ile ilgili yayınladıkları haber nedeniyle yapılan eleştirileri cevapladı.
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